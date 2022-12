En el Club Guadalajara resultó una grata sorpresa acceder a la Final de la Copa Sky de la manera en que lo hicieron con cuatro victorias de manera consecutiva en la fase de grupos, luego de imponerse al Atlas en el Clásico Tapatío con una anotación de Eduardo Torres, no obstante hay una mala noticia de cara al juego por el primer trofeo en la era del técnico Veljko Paunović.

Las llegadas de los refuerzos Daniel Ríos y Víctor Guzmán han sido parte fundamental para apuntalar el plantel que busca una reivindicación en el Torneo Clausura 2023 y aunque se esperaba que pudieran debutar en la Final del siguiente viernes 30 de diciembre en la cancha del Estadio Akron, esto deberá esperar hasta que arranque la nueva campaña.

En conferencia de prensa, después del partido frente a los Rojingeros, Paunović recordó que en el caso de Daniel Ríos es imposible que juegue debido a que viene de una liga extranjera y en la Copa Sky ningún jugador que venga del exterior ha podido ver actividad por una cuestión de reglamento, debido a que no han estado abiertas las oficinas de la FMF para registrar futbolistas en este certamen.

Daniel Ríos y Victor Guzmán, descartados para la Final de la copa Sky

Pero el que más llama la atención es el tema de Victor Guzmán, pues el estratega serbio aseguró que no lo arriesgará hasta que cumpla con los parámetros que se requieren para que forme parte de Chivas, por lo cual tampoco garantizó que sea tomado en cuenta en la Jornada 1: “En este torneo hubiera sido una gran posibilidad y una gran opción tener a los jugadores que están en la plantilla entrenando, están haciendo muchísimo esfuerzo para ponerse a punto y estas bajas un poco nos condicionan”.

“El tema de Ríos y el tema de otro jugador que no hemos visto, pero que para mí es muy importante y nos va a dar mucho, es Ronaldo Cisneros. Como los dos vienen de MLS, hay un problema con el transfer internacional y no podemos contar con ellos y Víctor Guzmán también lleva mucho tiempo parado, no podemos arriesgar a la gente hasta que esté lista en nuestros parámetros, de la forma que entendemos que un jugador está listo para competir por tener minutos. Hasta que esos parámetros no se cumplan, no vamos arriesgar, ni vamos a precipitarnos. Si creemos que para a primera jornada los dos estarán disponibles. Esperamos que cumplan los tiempos de mejora física y técnico-táctica”, comentó Veljko Paunović.

