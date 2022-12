Daniel Ríos tuvo la fortuna de volver al equipo que lo vio nacer como profesional pero que a la vez lo mandó a Estados Unidos porque consideraba que no era lo que necesitaba en el 2018 el Club Guadalajara, hoy el atacante regresa para cobrar revancha, pero también admitió las razones por las que fue mal juzgado, desde su punto de vista, por el entonces dirigente José Luis Higuera.

En una entrevista para ESPN en octubre pasado, el nuevo centro delantero del Rebaño Sagrado estableció algunos de los factores que favorecieron para que no entrara en el gusto del entrenador Matías Almeyda, pero también manifestó que le faltó un poco de madurez para aceptar sus errores y demostrar dentro de la cancha lo que en verdad podía hacer.

ver también Rodolfo Pizarro fue nuevamente despreciado por Chivas

Al mismo tiempo, explicó que en algún momento lo tacharon de “pecho frío”, sobretodo el directivo José Luis Higuera, quien al final contribuyó de manera importante para que saliera de Chivas. No obstante, uno meses después de esta charla, Daniel Ríos vuelve a Verde Valle para cobrar revancha y tener la oportunidad de demostrarse a sí mismo que sus cualidades no sobran en el equipo más importante del futbol mexicano.

“Claro, también influye la inmadurez, porque un chavo de 18 años jugando con Chivas, cuando estás en descenso, pues no es fácil si tienes a Omar Bravo enfrente de ti, al máximo goleador del equipo, al histórico. Entrenar con Bravo, con Marco Fabián, con Carlos Salcedo, era increíble, y yo de 18 hasta nervioso me ponía. Un chavo que ya tiene 27 años, como hoy yo, ya con varios años en Primera, tiene una madurez muy distinta. Aparte, la gente de futbol sabe que la suerte también es importante, más otra combinación de factores”.

Encuesta ¿Cuántos goles marcará Daniel Ríos este torneo? ¿Cuántos goles marcará Daniel Ríos este torneo? Yo creo que unos cinco Menos de cuatro Más de seis YA VOTARON 25 PERSONAS

“Llegué a escuchar ese comentario de ‘pecho frío’ cuando jugaba en México y la verdad que no lo entendía, porque a veces a uno lo juzgan sin conocerlo y una vez que lo juzgan, pues, ya no lo quitan de eso; pero las personas que me conocieron, que jugaron conmigo, sabían cómo era yo, una persona que se exige demasiado, y me parece que un ‘pecho frío’ no es así. Soy alguien que se pone el equipo al hombro en los momentos importante y un ‘pecho frío’ no es así. Si esa era la visión de José Luis Higuera, su manera de verme, respeto su opinión; con José Luis siempre tuve buena relación y todavía la tengo; pero en la liga de Estados Unidos nunca hubo esa parte de juzgarme”, explicó Ríos.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!