El legendario exentrenador campeón con las Chivas de Guadalajara, Alberto Guerra, apareció este jueves en una entrevista exclusiva para recordar episodios épicos de la máxima rivalidad del futbol mexicano, que este sábado tendrá un nuevo capítulo en el Estadio Azteca, por lo que aprovechó la ocasión y dio la clave para poder vencer al club América en este encuentro, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

El siempre recordado director técnico, campeón con el Rebaño Sagrado en la temporada 1986-87, siempre será una voz más que autorizada para referirse a la institución rojiblanca y la versión mexicana del portal deportivo madrileño AS lo contactó para una emotiva entrevista exclusiva en la que además otorgó responsabilidades a la actual figura estelar rojiblanca, para este tipo de encuentros claves para las aspiraciones de avanzar a la Liguilla.

Guerra, durante la amena plática con AS y el periodista Edgardo Avelar, reconoció que "en mi época o si estuviera dirigiendo actualmente a las Chivas no tendrían lugar o nunca lo hubieran tenido, jugadores que vinieran del América. No me sentiría cómodo con esa situación, porque creo que a Chivas se le quiere desde las Fuerzas Básicas y al América se le 'odia' desde las inferiores del equipo, pero con una pasión y animadversión en el terreno de juego y nada más".

Guerra se refirió a fichajes polémicos como el exAmérica, Ormeño (IMAGO7)

El recordado Alberto Guerra advirtió que la clave para que el Guadalajara pueda imponerse el sábado en la cancha del Estadio Azteca pasa porque "Alexis Vega se eche el equipo al lomo y pueda marcar el ritmo con la gran capacidad que tiene. Creo que, junto con Fernando Beltrán y Roberto Alvarado, forman un tridente en medio campo que puede ser la diferencia entre salir con la victoria o la derrota en este partido tan trascendental".

El exentrenador destacó el tridente que forman Vega, Alvarado y Beltrán (Chivas)

El legendario extécnico, campeón con las Chivas en la temporada 1986-87, rememoró que "en esa década creció demasiado la pasión, la polémica, fueron partidos muy intensos y que hasta ahora mantienen con ese interés de todo un país". Rebaño Pasión, a continuación, reproduce un interesante pregunta y respuesta que publicó este jueves AS México con Alberto Guerra:

Pregunta y respuesta con Alberto Guerra

Guerra ganó una Copa México en 1990-91 con Leones Negros (JAM media)

-¿Qué tanto benefició al clásico el pique con Carlos Reinoso?

"Demasiado, creo que eso hizo que el clásico creciera en interés, porque hay que reconocer, me caía gordo porque se creía el inventor del estilo con el que jugaba el América y eso no es cierto, el inventor fue el argentino Carlos Timoteo Griguol, así que por esos detalles me caía gordo, pero ahora somos más amigos y nos hemos reunido, pero siempre me dice que nos ganaron, pero al final ahí queda esa victoria y la pasión que se generó en estos partidos. Creo que ambos ayudamos a que creciera la pasión en el clásico".

-¿Te acuerdas como fueron las broncas con el América de esa época?

"Recuerdo que a mí me expulsó Codesal y me fui tranquilo, pero rumbo al vestidor me acordé de algunas cosas y me dije, porque me voy a ir y regresé a decirle de todo a Edgardo, bueno, recuerdos familiares que ahorita hasta me siguen dando pena, pero me disculpé con él. Y en la bronca, pues hubo tantas cosas que al final como que fue el resultado de esa antipatía que generó un gran equipo, con grandes jugadores como era el América, pero donde nosotros salimos decididos a ganar y ellos creo que los mató la confianza de saberse ganadores antes de tiempo".

-¿Por los números, América llega como favorito para el sábado?

"No lo creo, este partido es diferente y nadie niega la calidad que tiene el América, pero creo que Chivas con ese gran futbol que tiene debe dosificar tanta calidad que tiene, da un gusto verlos jugar, pero juegan tan intensos, tan fuertes, que quieren deshacer al rival, que luego terminan pagando el precio porque en este negocio se gana con goles y eso pasó contra Tigres, en que en los primeros minutos tuvieron para golear y después se pagó el precio. Insisto, ahí tienen a Mozo que le puso un pase de crack a Flores y que Nahuel detuvo en grande, pero este jugador de los 15 centros que mandó debe mejorar la mayoría y eso se hace en los entrenamientos. Así que en calidad de planteles están parejos, es cierto que América siempre elije bien y que a Chivas le cuesta conseguir talento mexicano, pero con todo eso, es el duelo entre el fuerte y el débil, más allá de que ambos sean igual de ricos en la actualidad".

-¿Qué debe hacer Chivas para ganar?

"Insisto, dosificar tanta calidad que tienen y no digo que no jueguen intensos, sino canalizar esa categoría y esos recursos de una forma más adecuada. Otra cosa, creo que el técnico debe tener más sapiencia, pues casos como lo que hizo con Santiago Ormeño contra Tigres al sacarlo cinco minutos después de iniciar el segundo tiempo y que abuchearan al jugador, no ayuda, pues si lo iba a sacar, hazlo al mediotiempo y no pasa nada, pero bueno, son cosas que se deben ir aprendiendo. Lo cierto es que mi favorito es Chivas y siempre lo será, es el partido que acapara el interés nacional, pues el otro clásico contra Atlas, es más regional, este es el duelo más importante y que dice mucho en el resto de la temporada".

Alberto Guerra advirtió que su favorito es Chivas y siempre lo será (JAM media)

