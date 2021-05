Qué fue de Alberto Guerra, el técnico campeón con Chivas en 1987

Alberto Guerra nació en Ciudad Juárez, Chihuahua en 1944, pero desde pequeño su familia cambió su residencia a la Ciudad de Guadalajara donde empezó su andar en el futbol por las divisiones inferiores de las Chivas, hasta que en 1964 logró debutar para empezar a poner los cimientos de lo que sería su vida profesional.

“Beto” Guerra tuvo un andar aceptable como jugador, se fue de Chivas en 1969 a los Rayados de Monterey, donde estuvo cinco años antes de enrolarse con el Atlético Potosino en 1974 y dos años más tarde colgaría los botines para dedicarse a ser director técnico.

¿Cuándo dirigió Alberto Guerra a Chivas?

Es un hecho que Guerra le cambió la cara a las Chivas desde que asumió la dirección técnica, pues estuvo en dos etapas, la primera fue de 1982 a 1989, donde consiguió llegar a lo más alto con el Rebaño Sagrado, ya que obtuvo el título en la campaña 1986-1987 derrotando en la Gran Final al Cruz Azul en medio de un Estadio Jalisco abarrotado. También ganó dos subcampeonatos con el Rebaño, fueron en las campañas 1982-1983 contra Puebla y un año después perdió la Final ante América.

Posteriormente volvió al Guadalajara entre los años 1993 y 1995, donde el éxito ya no fue el mismo y tuvo que salir de la institución, sin embargo, el trabajo de Alberto Guerra en las Chivas le abrió las puertas de otros clubes importantes.

Como estratega dirigió a La Piedad, Toros Neza, León, Tecos en dos oportunidades, siendo la última en el 2003 e incluso fue técnico interino de la Selección Mexicana en 1989, pero solo estuvo en tres partidos: ante Guatemala, El Salvador y Polonia, los tres los ganó. Tuvo un paso como directivo del San Luis, pero no con los resultados que esperaba.

¿Qué fue de Alberto Guerra como entrenador?

En 2014 el estratega publicó su libro: “Alberto Guerra y sus estrategias de coaching”, en el cual habla de los aspectos humanos que se deben considerar para tener éxito con los futbolistas dentro de un vestidor. Ese mismo año reveló que no tenia idea de por qué no ha vuelto a los banquillos e incluso dejó entrever que con Jorge Vergara nunca llevó una buena relación: "No, él nunca me va a llamar y yo nunca voy a ir".

“En mi casa, ¿cómo ve? Me tienen arrumbado y será porque soy un poco difícil y digo cosas que a lo mejor no gustan a los dirigentes. No soy muy diplomático. Mi esposa me pellizca siempre por debajo de la mesa para hacerme callar. Me gustaría trabajar de asesor en algún club, como ya hice en el San Luis. En esa función, creo, hay un buen espacio para mí. Siempre me pareció un término demasiado sofisticado el de “couching”. Dicen que se trata de una ciencia que nació en el 2005, pero la verdad es que a lo largo de toda mi carrera como futbolista he tenido personas que me “couchearon” tanto adentro como afuera del campo de juego”, indicó en su momento Alberto Guerra, uno de los técnicos que más alegrías les he dado a los aficionados de Chivas.

Alberto Guerra se ubica en el sexto puesto de los entrenadores con más partidos dirigidos en la Liga MX, pues cuenta con un récord 778 encuentros, de los cuales 369 fueron con las Chivas.