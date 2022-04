Las Chivas de Guadalajara tienen tres fechas sin poder ganar y coleccionan cuatro empates en sus últimas cinco salidas, por lo que este miércoles continúan su maratón de ahora cinco encuentros en el cierre del calendario del Torneo Clausura 2022 "Grita México" de la Liga MX, entre los cuales necesitará ganar tres de ellos, para poder sellar su boleto al repechaje a la próxima Liguilla.

El primer equipo del Rebaño Sagrado regresa este lunes a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Verde Valle, para preparar de manera inmediata su próxima presentación: frente a los Rayados de Monterrey en el Estadio Akron, un duelo correspondiente a la reprogramación de la Jornada 12 y que comenzará a definir el destino de los rojiblancos en este semestre, pues se incluyen entre los 12 clasificados a la Fiesta Grande o coronan el peor torneo de los últimos años.

David Medrano, comentarista de TV Azteca Deportes, aprovechó su cuenta personal de la red social Twitter para enviar un mensaje a los chivahermanos con la clave para que Guadalajara pueda avanzar al repechaje para la Liguilla del Clausura 2022, esto a pesar del presente que atraviesa el plantel rojiblanco, bajo el mando de Marcelo Michel Leaño y alertó que "con tres partidos ganados en 12 fechas, Guadalajara necesita ganar tres de los cinco que le quedan para poder meterse a la siguiente etapa". Un equipo que hila tres empates y su último triunfo fue hace más de un mes: el 5 de marzo.

El también columnista de la versión mexicana de Récord, reconoció que "Chivas ha ganado tres partidos en lo que va de torneo, le faltan cinco y necesita ganar por lo menos tres para arrimarse a los 22-23 puntos que le permitan pensar en avanzar a la siguiente etapa". Los tapatíos, que vienen de ceder otro empate agónico 1-1 ahora en Toluca, llegan a su siguiente duelo frente a Monterrey con el vestidor roto tras el polémico discurso de Jesús "Chapito" Sánchez y el conato de bronca protagonizado por Antonio Briseño y César Huerta.

Medrano analizó el calendario de las Chivas: "¿Qué le queda a Guadalajara? Monterrey, el partido pendiente, después visitar a Cruz Azul. Posteriormente, Pumas, Xolos y termina en Aguascalientes frente a Necaxa, son los cinco rivales que le quedan al Guadalajara y donde los rojiblancos necesitarán ganar por lo menos tres partidos para poder meterse a la reclasificación. Si Chivas no gana tres partidos de estos cinco, será muy difícil que los puntos le alcancen, así que no hay espacio en Chivas ni para jugar bien y no ganar. Lo único que queda por ahora es sacar de tres para poder avanzar a la siguiente etapa".

