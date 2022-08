El prometedor mediocentro del club Pachuca, Erick Sánchez, emitió este martes una lapidaria respuesta -durante una entrevista exclusiva radial- al ser consultado sobre la posibilidad de jugar en un futuro próximo con las Chivas de Guadalajara en la Liga MX y lo descartó de plano para asegurar que su sueño es jugar en Europa.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplieron este martes con una exigente sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente a Necaxa en el Estadio Victoria, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2022.

Erick Sánchez, mediocampista de los Tuzos, atendió este martes al llamado telefónico del programa Los Campamentos a través de WRadio Deportes y ante la posibilidad de integrar el listado de Selección Mexicana en la próxima Copa Mundial de Qatar 2022, reconoció que "la decisión final la toma el profe (Gerardo) Martino, yo me encargaré de demostrarle que estoy listo si soy requerido". Añadió que "si llega a ir (Luis) Chávez a Qatar me daría gusto, pero si voy yo, me quedaría triste por lo que él ha hecho. El que vaya sabemos que lo hará de la mejor manera".

El promisorio mediocentro del Pachuca, de apenas 22 años de edad, también se refirió a la actualidad de su equipo en este Apertura 2022 de la Liga MX y enalteció que "a pesar de tener un partido menos, estamos en los primeros cuatro, pero tenemos que seguir trabajando porque siento que no estamos lejos de lo que mostramos el torneo pasado".

Sánchez, durante su intervención en la entrevista vía telefónica con el programa Los Campamentos, fue consultado sobre la posibilidad o si le gustaría jugar en un futuro próximo con las Chivas de Guadalajara, a pesar que no ha estado en la órbita de la institución rojiblanca en los recientes mercados de pases, por lo que emitió una contundente respuesta y señaló actualmente que "no estoy pensando en otro equipo, no sé decirte sí o no. Mi sueño es jugar en Pachuca e ir a Europa".

