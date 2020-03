La convocatoria habla del futuro que tiene Chivas: "Tiba" Sepulveda

Gilberto Sepúlveda, defensor de las Chivas de Guadalajara, se confesó "contento y orgulloso" por este nuevo llamado y ser considerado en una convocatoria a la selección mexicana, en esta ocasión de la categoría Sub-23 que disputará el Preolímpico a Tokio 2020 y destacó que la mayoría rojiblanca en el listado "habla del futuro que tiene el equipo".

El portentoso central del Rebaño Sagrado, que se deberá reportar tras el partido del sábado frente a Monterrey a la concentración mexicana para el torneo preolímpico de la Concacaf del 20 de marzo al 1 de abril en la Perla Tapatía, compartió la lista de 20 jugadores con sus compañeros: Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, José Juan Macías y Alexis Vega.

El "Tiba" Sepúlveda, en una entrevista publicada en el portal de Chivas, aseguró que "estoy muy contento y orgulloso, porque este llamado es señal que he estado haciendo bien las cosas en el club. Siento que me he ganado un lugar por el trabajo día a día, le agradezco al cuerpo técnico la confianza y tengo muchas ganas de ayudar a México a hacer un gran Preolímpico. La mayoría Chiva en la convocatoria habla de que se están haciendo bien las cosas y también de que habemos muchos jóvenes en el plantel, lo cual es importante porque habla del futuro que tiene el equipo".

El Club Deportivo Guadalajara encadenó el sábado su tercer triunfo en este semestre y se mantuvo por segunda fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas recibe este sábado a Monterrey, en el marco de la décima jornada del Torneo de Clausura 2020.