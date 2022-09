La dura critica de Eduardo de la Torre que no perdona a Chivas tras polémico empate en Toluca: Salió a no perder

El exgoleador de las Chivas de Guadalajara, Eduardo de la Torre, aprovechó su espacio como analista televisivo para criticar de forma directa a la plantilla rojiblanca por su desempeño pasivo en el polémico empate sin goles del domingo en Toluca, que bajó el telón de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, aunque resaltó el planteamiento táctico que presentó el entrenador Ricardo Cadena en La Bombonera.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este lunes con una ligera sesión de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de La Noria, casa club de Cruz Azul en la capital, para ultimar los prepararativos de su inmediato próximo compromiso: frente a los Xolozcuintles de Tijuana en el Estadio Caliente, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2022, con la misión de mantener su racha positiva.

El Yayo de la Torre, integrante de la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite FOX Sports, analizó el desempeño del Guadalajara tras el empate sin goles en Toluca y pese a que el encuentro tuvo muchas emociones, lo que llamó más la atención fue que el VAR no marcó un penal en favor de los rojiblancos.

El exdelantero del Guadalajara reconoció que el planteamiento de Chivas fue bueno, pero criticó que salió a no perder y analizó que "pienso que es el mejor partido que ha planteado Ricardo Cadena de todos los que le he visto a Chivas, porque Chivas salió a no perder: salió a buscar el empate". Asestó que "Chivas salió a estar atrás acomodado".

El exgoleador de Chivas critió la pasividad de los rojiblancos en Toluca (IMAGO7)

El analista de la cadena FOX Sports señaló que el plantel dirigido por Ricardo Cadena, en el segundo tiempo, sufrió con las modificaciones que realizó Nacho Ambriz y explicó que "lo que digo es que el planteamiento, y queda evidenciado en el desarrollo del partido, como Chivas salió a estar atrás acomodado: no le importaba tanto ganar (...) el segundo tiempo fortaleció su equipo metiendo a Calderón, a Fernando González y Toluca, al revés, se fue a arriesgar".

