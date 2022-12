El flamante refuerzo del León, Jesús Ricardo Angulo, publicó este miércoles una muy emotiva carta de despedida tras concretarse su salida del Club Deportivo Guadalajara en una transacción que permitió el regreso de Víctor Guzmán y un desgarrador adiós que se viralizó de inmediato en las redes sociales por una particular frase, cargada de sentimiento: "Logré jugar en mis Chivas".

El Canelo Angulo, quien llegó en 2019 al Rebaño Sagrado proveniente de Necaxa en un combo junto a Alexis Peña y Cristian Calderón, le dejó esta semana una ecomienda a su amigo y volante Fernando Beltrán para el venidero Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, en el que los rojiblancos debutan frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, el sábado 7 de enero.

El Nene Beltrán, quien entabló una sincera amistad con el Canelo Angulo, durante la estancia de este último en las Chivas de tres años, publicó una historia o storie en Instagram en la que advertía su deseo de conservar al volante a su lado, a pesar que la transacción que lo envió al club León (parte del Grupo Pachuca) a cambio de Víctor Guzmán ya estaba cerrada. Esto durante el viaje a Monterrey para el partido contra Tigres en Nuevo León.

Jesús Angulo no volvió a Guadalajara en el viaje de regreso de Monterrey (Instagram)

El Canelo, este miércoles tras su presentación oficial con León, publicó una emotiva despedida en sus redes sociales y en la que refirió que "hoy toca cerrar una de las etapas más bonitas de mi vida, cumplí mi sueño, logró jugar en mis Chivas, pero como todo lo que empieza tiene que terminar. Hoy me toca decir adiós, me voy agradecido con todas las personas que formaron parte de este proceso tan bonito: utileros, kinesiólogos, doctores, profesores, etc. Pero sobre todo con mis compañeros que siempre me trataron de la mejor manera, hice amistades que siempre llevaré en el corazón".

Angulo estuvo acompañado por Beltrán en sus últimos días en Chivas (IMAGO7)

La emotiva misiva de Angulo se extendió y le ecomendó a sus compañeros que "espero que puedan llevar al Rebaño donde se merece, porque son un gran grupo y sé que lo van a lograr. Mención especial para la afición que nunca nos abandonó, a pesar de todo siempre estuvieron ahí y en lo personal me trataron excelente. No fue la manera en la que me quería ir pero por algo pasan las cosas y los cambios siempre son buenos". ¡Éxitos, Canelo!

