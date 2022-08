La épica advertencia que Santiago Ormeño lanzó a la afición de Chivas: A goles me van a querer

El estelar delantero de las Chivas de Guadalajara, Santiago Ormeño, celebró la noche del martes su debut goleador con la playera rojiblanca con una importante victoria 1-0 sobre Monterrey y aún sobre el césped del Estadio Akron aseguró que es el comienzo de muchos festejos y aprovechó para enviar una épica advertencia al sector más recalcitrante de la afición chivahermana que no lo quiere y lo critica.

El espigado atacante, internacional con la Selección Peruana, no había podido marcar goles en sus primeras cuatro presentaciones con el Rebaño Sagrado y la noche del martes inició en el banquillo de suplentes ante la indiscutida titularidad de Ángel Zaldívar, quien anotó un doblete en la previa goleada sobre Necaxa. Ormeño ingresó de cambio (69') en la segunda parte y necesitó de apenas 10 minutos para acabar con la sequía y hacer estallar de júbilo al repleto Gigante de Zapopan, todo con un preciso disparo cruzado en el área rival (79').

Ormeño, después de la trascendental victoria sobre Rayados y aún sobre el césped del Estadio Akron, platicó en vivo con la transmisión de Chivas TV para revelar su sentimiento tras el debut goleador como rojiblanco y confesó: "Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, estoy muy contento. Ya me hacía falta (el gol), porque quieras o no la presión es fuerte, pero es algo con lo que tenemos que lidiar (los delanteros). Nosotros somos futbolistas y agradecido con la vida, con Dios y con mi familia".

El delantero capitalino al servicio del Guadalajara se extendió y con mucha confianza le envió una épica advertencia a los chivahermanos al afirmar que "este es el comienzo de muchísimos goles con este club. Espero poder ganarme a la afición, porque hay muchos que no me quieren mucho, pero a goles yo creo que me van a querer".

Ormeño, en cuanto al rendimiento de las Chivas en este Apertura 2022, reconoció que "obviamente no es bueno empezar de mala manera, pero el que viene de menos a más siempre es más peligroso que el que arranca muy fuerte. Entonces, venimos ya encaminados y estoy seguro que vamos a cerrar un gran torneo". Argumentó el delantero del buen momento del plantel y refirió que "es un claro mensaje. Le ganamos al líder, esto da vueltas, podemos terminar de líder nosotros, puede pasar lo que sea. Pero es un buen examen y vamos a continuar de esta manera".

