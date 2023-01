El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Víctor Guzmán, reaccionó la noche del sábado aún sobre el césped del Estadio Benito Juárez al intempestivo protagonismo que le ha otorgado el entrenador Veljko Paunovic tras ser considerado nuevamente como titular y capitán, ahora después de la victoria a domicilio 2-1 sobre los Bravos, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El canterano que volvió al Rebaño Sagrado para este torneo apareció por segunda fecha seguida en la alineación que presentó Paunovic y además, lo hizo de nuevo con el gafete de capitán, para una complicada visita a la frontera chihuahuense. Guzmán (23'), precisamente, cumplió con su debut como goleador rojiblanco al concretar un penal y Carlos Cisneros (38') aumentó la cuenta, pero Tomás Molina (60') anotó el descuento anfitrión en Juárez.

El Pocho Guzmán, quien fue considerado por las Chivas y la Liga MX como el Mejor Jugador del Partido en Juárez, reconoció el valor de ganar con lo entrenado en la semana y aseguró que "siempre tratamos de dar ese punto clave, donde más podemos hacer daño nosotros dentro del campo. Es a base de todo el trabajo que hacemos en la semana y que bueno que se trabaje en la semana, se lleve a cabo y nos tengan tres puntos".

El capitán del Guadalajara, durante una breve entrevista para las redes sociales del Rebaño Sagrado, se confesó "muy contento. Se trabajó, se está trabajando la intensidad, el trabajo en equipo y bien lo decíamos, un día me va a tocar a mi, otro día van a ser otros (los protagonistas). Hoy nos tocó a Charal (Carlos Cisneros) y a mi, el Wacho (Miguel Jiménez) nos salvó en muchas jugadas, la defensa estuvo sólida, desafortunadamente tuvimos un error; pero bueno, muy contento más que nada y le quiero dedicar todo esto a la afición, a la familia, a los directivos que hacen un esfuerzo tan grande por nosotros y a los compañeros, que nos merecemos estos tres puntos muy valiosos".

Guzmán, en entrevista con la transmisión oficial del partido a cargo de FOX Sports, se refirió a este intempestivo protagonismo que ha recibido en las últimas dos fechas al ser titular y capitán rojiblanco, por lo que reconoció que es: "Más responsabilidad, más compromiso tanto dentro como fuera de la cancha", pero advirtió que "no me lo esperaba, pero agradezco la confianza. Así que toda esa confianza que me está dando la institución al comprarme, llegar a la institución, que se me esté dando el gafete, ahora tengo que demostrar yo en la cancha, por qué me lo están dando, tanto dentro como fuera, ayudar a los compañeros en todo y estoy muy contento por todo lo que se me ha brindado".

