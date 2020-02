La frase de Hiram Mier que dejó atónito a todos en Chivas

Hiram Ricardo Mier, defensor de las Chivas de Guadalajara, soltó este miércoles una frase que dejó atónito a todos los presentes en la sala de conferencias de la ciudad deportiva de Verde Valle y hasta ha tenido repercusiones en la prensa nacional, luego de asegurar que no ve televisión, ni lee noticias de futbol, durante la previa de la séptima jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El portentoso central del Rebaño Sagrado compareció este miércoles a una conferencia de prensa, que tradicionalmente se realiza el jueves en la ciudad deportiva de Verde Valle tras la sesión matutina de entrenamiento, pero que se adelantó por el viaje de mañana a la frontera para medirse el viernes a los Xolozcuintles.

Mier, durante su intervención y al ser consultado sobre la presión que ha caído sobre la gestión del entrenador rojiblanco, esbozó que "fíjate, que yo casi no veo televisión, no leo noticias de futbol. El análisis que hacemos nosotros y lo que sí vemos es dentro del equipo, videos para corregir errores, pero prefiero no ver nada, yo no siento presión. Lamentablemente cuando los resultados no se dan es lo primero que pasa, un cambio de DT, pero no estamos pensando en eso".

La frase polémica del zaguero rojiblanco, luego que el común denominador de los futbolistas mira partidos, videos o lee noticias sobre la disciplina, fue replicada por el comentarista de ESPN: David Faitelson, quien tras el escándalo que armó su compañero Alvaro Morales al acosar a Uriel Antuna pidiéndole que se retire, reconoció que Mier "hace bien. Yo también pienso imitar al desparpajado e inteligente central de las Chivas".

Hace bien. Yo también pienso imitar al desparpajado ++e inteligente++ central de las Chivas... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 19, 2020

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.