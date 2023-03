El paso de Claudio Suárez por el Club Guadalajara tiene el mejor recuerdo, ya que fue parte fundamental para que lograran coronarse en el Verano de 1997 cuando se impusieron en la Final de Vuelta 6-1 a los Toros Neza levantando el anhelado campeonato, sin embargo, el defensor vivió momentos de angustia el día que sufrió un atentando por parte de elementos del Ejército Mexicano.

Cuando el Emperador llegó al Rebaño Sagrado se mudó junto a su familia y esto generó que buscara una casa para iniciar una nueva vida, pero esa fue la decisión que lo hizo pasar por una de las experiencia más traumantes, ya que sin saberlo, rentó el inmueble que pertenecía a un narcotraficante, generando que una noche entraran a su casa personas armadas mientras descansaba con sus hijos pequeños.

“Llegando a Guadalajara rento una casa y resulta que era de narcotraficantes. Entonces sufrí un atentado, era el ejército, pero yo no sabía quién era. Llegaron en la madrugada encapuchados y tirando balazos. Yo con mi esposa y dos hijos, el susto de mi vida”, fue parte de lo que contó Suárez en el canal de YouTube de Erick el Terrible Morales.

Sin ofrecer mayores detalles de la situación que fue preocupante, el ahora analista de Fox Sports en Estados Unidos y quien llegó para Chivas en 1996, después de su paso por los Pumas de la UNAM, confesó que esa misma noche decidió visitar la casa del entonces técnico rojiblanco, Ricardo Ferretti para explicarle lo que había ocurrido y decidir marcharse a otro equipo porque no tenía la menor intención de seguir viviendo en la Perla Tapatía.

Claudio Suárez recibió una disculpa de la Presidencia de la República

No obstante, una disculpa directamente desde la Presidencia de la República fue lo que favoreció para que Claudio Suárez se mantuviera en Guadalajara y recuperara su nivel, debido a que la situación complicó su rendimiento también con la Selección Mexicana: “Yo incluso hablo con Bora, el técnico de la selección, y le digo:’yo no quiero jugar, estoy muy nervioso, no vaya a cometer un error. Y bueno, de la presidencia de la República me hablaron y me pidieron disculpas y todo y me convencieron”.

