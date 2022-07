El mediocampista de las Chivas de Guadalajara a principios de este siglo, Manuel Sol, reapareció este jueves ante la opinión pública nacional con una incendiaria crítica contra la cúpula de la directiva de la institución tapatía por el desastre interno en que han convertido al club y que asegura se ha reflejado en la crisis deportiva que padece actualmente en el futbol mexicano.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, regresó este jueves a la Perla Tapatía para afinar los prepararativos de su inmediato próximo compromiso: frente a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el que todavía buscan conquistar su primera victoria del campeonato tras coleccionar cuatro empates en cinco presentaciones.

Manuel Sol, recordado volante de las Chivas a principios de la década del 2000, atendió una entrevista exclusiva -vía telefónica- con el programa Los Campamentos que transmite WRadio Deportes, para desahogar su crítica y revelar que el actual alto mando rojiblanco "no tiene un proyecto, nada más trae entrenadores por traer y eso no está funcionando".

El actual analista deportivo de Telemundo y la cadena NBC Deportes en Estados Unidos se extendió y recordó que "Chivas ha invertido mal desde que estaba Jorge (Vergara), me parece que no han definido un proyecto, no le dan forma y esto se ha visto reflejado". Añadió en la plática vía telefónica que "no hay un trabajo serio en las Fuerzas Básicas. Necesitas entrenadores que tengan la capacidad de dirigir a niños y en Guadalajara no lo hay, cuando esto cambie habrá resultados".

Manuel Sol se desempeña como analista en Telemundo y NBC (Archivo RP)

El mediocampista se marchó tras el título del Apertura 2006 (JAM media)

El volante defensivo de las Chivas entre 2001 y 2006 se unió a las voces que han defendido la gestión del entrenador Ricardo Cadena y argumentó que el actual timonel es una pieza más, no la raíz de la crisis actual que atraviesa el Guadalajara, luego de argumentar que "cuántos entrenadores y directores deportivos han pasado y es lo mismo, no pasa absolutamente nada. Quitar a Cadena y traer otro, te dará dos o tres partidos buenos y después será lo mismo".

