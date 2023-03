El exdirectivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, continuó su campaña bajo perfil en contra de su sucesor Fernando Hierro al lanzar una indirecta durante un programa especial previo a la edición 185 del legendario Clásico de México, que se celebra el sábado frente al América en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 y advirtió que el español se equivocó al dejar salir del redil a figuras como Jesús Angulo, algo que según el exdelantero rojiblanco no hubiera permitido que sucediera.

El exfutbolista y exdirigente del Rebaño Sagrado, durante la semana previa al Clásico Nacional del sábado, señaló en televisión que si continuara como director deportivo en Verde Valle no hubiera dejado salir al actual mediocampista del club León, durante una plática celebrada en el Gigante de Zapopan, que contó con la presencia de periodistas como Miguel Gurwitz, Alberto Lati y David Medrano.

Medrano afirmó en la amena plática transmitida a través de las redes sociales de las Chivas, que con Uriel Antuna y Canelo Angulo, quienes ya no forman parte del plantel rojiblanco, además de los lesionados José Juan Macías y Alexis Vega, el Guadalajara sería un serio candidato al título en este Clausura 2023, que los encuentra con 21 puntos tras 11 fechas disputadas del calendario, en el cuarto lugar de la tabla general de posiciones y con la misma producción que Tigres UANL y el escolta Toluca (21), todos detrás del líder Monterrey.

Peláez replicó y coincidió que el Rebaño sería candidato al título si Antuna y Angulo pudieran jugar junto a Alexis Vega y José Juan Macías; sin embargo, advirtió que su salida terminó afectando al club tapatío y el actual analista de la cadena TUDN aseveró que "al Canelo yo no lo hubiera dejado ir de Chivas, pero ya no estaba yo y valió madres". Su declaración alimentó el argumento inicial de Medrano que muy pocos jugadores de la Liga MX tienen la visión de Angulo, quien fue parte de las negociaciones con el Grupo Pachuca para sellar el traspaso de Víctor Guzmán, quien ya se erigió como capitán, líder y figura al registrar cinco goles y dos asistencias en 10 partidos del Clausura 2023.

Ricardo Peláez comentó que el éxito de las Chivas en este Clausura 2023 fue apostar por Veljko Paunovic al reconocer que fue "gran virtud del Guadalajara traer un técnico de quién sabe dónde, no conoce a nadie, no hay etiquetas para nadie, el señor no sabía nada, llegó, empezó a ver a todos sin saber nada de nadie". Añadió que "no hay etiquetas, no hay prejuicios para nadie y el señor empezó a ver competencia deportiva y cambió hasta que definió, hasta que encontró el equipo. Lo ha hecho bien, por eso anda tan bien el Guadalajara, me da mucho gusto".

