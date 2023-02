El canterano de las Chivas de Guadalajara y figura estelar del Pachuca, Javier Eduardo Chofis López, ofreció este miércoles una polémica entrevista exclusiva en la que recordó y reveló algunas cosas de su intempestiva salida del redil a mediados de 2022 y rememoró una insólita petición que le extendió a la directiva rojiblanca antes de irse en un controvertido canje por el delantero Santiago Ormeño, quien ya no forma parte del plantel tapatío.

El medio creativo formado en las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado se encuentra en un gran momento actualmente con los Tuzos, vigentes monarcas del futbol mexicano, luego de coleccionar cuatro goles durante las primeras cinco fechas del calendario oficial del Torneo Clausura 2023 y el sábado se reencontrará con su exequipo en el Estadio Hidalgo, en un duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX, por lo que ha sido bastante solicitado esta semana por los medios especializados.

Chofis López, ya con 28 años de edad, viene de consagrarse campeón en su primer torneo con los Tuzos y sueña con convertirse en una figura histórica dentro de su nueva organización, por lo que advirtió en la entrevista exclusiva con Récord que "siempre se lo he dicho al presidente (del Grupo Pachuca). Yo estoy muy orgulloso de estar aquí. Le dije que voy a ser un ídolo". Añadió que "no lo pienso defraudar. Quiero que mi nombre quede grabado aquí. Es una gran institución, que te ayuda y te apoya mucho para que puedas dar el 100".

El mediocampista canterano recordó que Amaury Vergara, presidente heredero de las Chivas, fue el encargado de vetarlo aquel 6 de noviembre de 2020 tras su complicidad al asistir a la fiesta en la que presuntamente Dieter Villalpando cometió un grave delito que le valió su despido inmediato de la plantilla. Mientras, Chofis fue enviado al destierro en la Major League Soccer (MLS) con el argentino Matías Almeyda, quien se encargó de reencausar su carrera en el San Jose Earthquakes y recientemente fue canjeado al Grupo Pachuca por el delantero Santiago Ormeño, quien ya no se encuentra en la organización (FC Juárez).

Javier Eduardo López, a sus 28 años de edad, recordó su última plática con la directiva del Guadalajara y en especial, una particular petición: quería que le dieran una nueva oportunidad en Chivas, pero el alto mando se negó y definió su salida. Chofis advirtió a Récord que "ya lo comenté en su momento. Yo quise tener una oportunidad, pero no me la quisieron dar". Una solicitud que cayó muy mal dentro del seno de la organización tapatía por sus recurrentes altibajos en rendimiento y las consecuentes oportunidades con cada cuerpo técnico que se paseó por Verde Valle desde 2018.

