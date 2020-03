La medalla que le deben a JJ Macías en su colección

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, sostuvo este martes una agradable plática a través de Instagram Live en la cuenta oficial del club tapatío, en el que reveló algunas anécdotas personales y profesionales, además de exhibir el rincón de trofeos que tiene en su hogar y en el que sigue esperando por una medalla que le debe la institución rojiblanca.

El atacante del Rebaño Sagrado, de apenas 20 años de edad, se mantiene como el líder goleador rojiblanco en su regreso al redil para este Torneo de Clausura 2020 con cuatro tantos marcados tras 10 fechas disputadas y mientras mostraba el rincón de su casa en el que acumula medallas y trofeos como futbolista, enseñó sus galardones como nadador y entonces, recordó una presea muy especial que nunca le entregaron.

Macías, en una de las confesiones que más sorprendió a sus seguidores, es que le "quedaron a deber" la medalla que ganó en la categoría Sub-20 en el Torneo de Apertura 2019 y en una final en la que Chivas casualmente se enfrentó al León.

El canterano rojiblanco al mostrar el lugar en donde reúne los trofeos que ha acumulado a lo largo de su carrera señaló que "aquí tengo mis medallas. Con la Sub-20 jamás me dieron esa medalla del campeonato, me la quedaron a deber. Fue justo cuando me fui a León y no pude jugarla. La final fue Chivas contra León".

En dicho espacio también sobresale el trofeo que recibió de manos del legendario Salvador Reyes, cuando Macías fue campeón goleador en una Copa Chivas y reconoció que "para mí, ese momento representó solo ganar el campeonato, pero después le das el valor de la figura que te lo entregó".

Otra de las anécdotas que compartió Macías fue que por fin pudo convencer a sus papás para que pudiera adoptar un perro y se confesó "muy contento. Por primera vez mis papás me dieron permiso de tener un perro en casa. Lo adopte hace unas semanas. Es un Bernes de Montaña al que he llamado "J". Ahora está en el veterinario y pues estamos enseñándole algunas cosas más".

Macías ha dedicado su tiempo libre en ver algunas series, sin embargo, el jugador perteneciente a Chivas, recomendó a los seguidores del Rebaño ver la serie del conjunto rojiblanco y no la película, sugerencia que fue corregida por su entrevistador. "Yo recomiendo ver la serie de Chivas", dijo Macías, "¿Cuál serie?, dirás la película", interrumpió el entrevistador, "Ah, sí es cierto", respondió entre risas el canterano de Guadalajara.