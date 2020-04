La postura de Chivas es continuar el torneo: Amaury Vergara ante el regreso del Clausura 2020 de la Liga MX

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, aseguró este martes en una plática exclusiva virtual con el programa Marca Claro desde su aislamiento preventivo, que la postura de la institución tapatía y la mayoría de los clubes de la Liga MX sería terminar el Torneo Clausura 2020, que fue suspendido tras la décima jornada debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

El propietario del Rebaño Sagrado sostuvo este martes una entrevista exclusiva por videoconferencia con el programa conducido por Nicolás Romay, Bernardo de la Garza y Daniela Cohen a través de Radio MVS y habló de todo lo concerniente a la actualidad de los rojiblancos, durante la cuarentena preventiva en el estadio de Jalisco y sus entrenamientos virtuales.

El dueño de Chivas afirmó que no se cancelará el Clausura 2020

El mandamás rojiblanco reconoció que "no anticipábamos que algo así sucediera e hicimos una apuesta fuerte de inversión y quizás, no me puedo comparar con otros clubes, pero no era el momento idóneo para que sucediera esto, para nadie, pero menos para Chivas. Digamos que las corridas estaban muy bien planeadas para que todo estuviera a la normalidad y pudieramos hacer todo el pago de las inversiones que hicimos. Definitivamente no es un escenario óptimo, pero es un reto el que estamos enfrentando, hemos recibido buenas respuestas y los demás clubes a los cuales tenemos adeudos, nos han recibido muy bien para negociar diferentes plazos".

Vergara, durante la entrevista con Marca Claro, reveló que "este tema que la liga se concluya y se nombre un campeón, me parece simplemente un rumor. En lo absoluto se ha hablado de eso entre dueños o entre los directores deportivos de los clubes, más bien estamos constantemente revalorando cuándo podría ser una fecha posible de regreso, incluso se ha hablado de algunas fechas en mayo, junio o julio y dependiendo de esa fecha vamos a ver que dispondremos de tiempo para ver si se puede comprimir el torneo y terminarse de la forma que se tiene que terminar. Yo diría que la postura de Chivas y de la mayoría de los clubes es continuar con el torneo".

El propietario actual del Club Deportivo Guadalajara, durante la plática con los integrantes del programa Marca Claro a través de Radio MVS, reafirmó que "seguramente inventaremos algo positivo para terminar el torneo, pero definitivamente no es una opción cancelar el torneo o definir un campeón ahora, es algo muy adelantado y es un rumor".

