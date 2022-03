La rivalidad que existe entre Chivas y Atlas es una de las más destacadas de todo el futbol mexicano, es por eso que el mediocampista de Chivas, Fernando Beltrán, reveló que le emociona más el Clásico Tapatío que el Nacional contra América por el ambiente que pone la afición de ambos equipos en la tribuna.

“La gente que no vive en Guadalajara no sabe cómo se entrega el aficionado al enfrentar al Atlas. La garra y pasión, soy de la Ciudad de México, pero se me hace más importante este Clásico por la pasión que se vive en el Jalisco o el Akron. La afición se entrega y es lo más lindo. Nunca he sentido en el otro Clásico el apoyo como en estos partidos y eso es más importante”, aseguró en conferencia.

El ’Nene’ admitió que tiene esa sensación de rivalidad más marcado que contra las Águilas desde que estaba en fuerzas básicas del Guadalajara, por lo que está convencido de que el próximo domingo se vivirá un juego lleno de emociones entre ambas escuadras tapatías.

"Estamos con la espina clavada por lo que fue el partido al tener dos hombres menos, pudimos dar más y es importante ese partido. Tenemos ganas de revertir y este equipo nos puede marcar. Este clásico lo he vivido desde fuerzas básicas y tiene una sazón diferente. Sabemos la rivalidad, para mí este es el más importante desde inferiores lo vives y soy consciente que el domingo será un gran partido”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío?

El enfrentamiento entre Atlas y Chivas se disputará el próximo domingo 20 de marzo en punto de las 21 horas en la cancha del Estadio Jalisco, en donde se espera que se despliegue un gran operativo policial para evitar que se genere cualquier incidente de violencia en las inmediaciones del recinto de la calzada Independencia en Guadalajara.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!