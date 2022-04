El entrenador argentino admitió que se siente contento por el cariño de la afición rojiblanca, pero no quiso emitir comentario tras el cese de Michel Leaño.

La razón por la que Matías Almeyda no respondió si aceptaría regresar a Chivas

Toda la afición de Chivas recuerda con cariño la figura de Matías Almeyda, por lo que ahora en medio de una severa crisis institucional y deportiva, los seguidores anhelan el regreso del ‘pastor’ que consiguió cinco títulos en dos años y medio; sin embargo, el argentino no quiso candidatearse para tomar las riendas del Rebaño.

“Hoy sería un error emitir un comentario respecto a eso. No lo quiero hacer, porque soy hincha de Chivas y tengo muchos amigos. Me sentí muy cómodo, pero es difícil hablar de esto.

“No puedo evitar eso (que la afición lo pida) y me da una caricia al alma por las dificultades que he vivido. Las cosas hechas han sido buenas y ante el deseo de la gente no se puede modificar: o te putean o te quieren. Soy un agradecido por cómo me trató ese país”, declaró en entrevista con ESPN.

Al ser cuestionado acerca de si su mejor momento en el conjunto rojiblanco fue sin la figura de un Director Deportivo, el ‘Pelado’ destacó el grupo de trabajo que existía en el Guadalajara, en donde destacó la calidad e inteligencia de Jorge Vergara, por lo que espera que Amaury sea capaz de seguir con las ideas de su padre.

“Para hacer todo eso había gente preparada como José Luis (Higuera), como la comunicación con Jorge (Vergara). En una reunión definía todo en dos palabras, lo bueno y lo malo. Jorge fue el mejor dueño que conocí, el número uno, un adelantado de la vida. Dios quiera que Amaury siga esos pasos porque Jorge marcó un antes y un después en el futbol mundial”, puntualizó.

¿Conoce a Ricardo Peláez?

Matías Almeyda reconoció que nunca ha tratado en persona al ahora Director Deportivo de Chivas; sin embargo, admitió que habló por teléfono con él en 2019 cuando le ofreció la dirección técnica de Cruz Azul: “no lo conozco. Una vez me llamó porque existía la posibilidad de ir a Cruz Azul. Hacía dos meses que había llegado aquí”.

