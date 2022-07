El recordado mediocampista de las Chivas de Guadalajara a principios de este siglo, Manuel Sol, fue consultado en una entrevista exclusiva por su reacción al desafortunado debut que tuvo el delantero Santiago Ormeño en el agónico empate 2-2 con Querétaro, el miércoles, en el Estadio Corregidora y tras evaluarlo de forma contundente, mostró su preocupación por la presión que el futuro cercano recaerá sobre el refuerzo rojiblanco.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, regresó este jueves a la Perla Tapatía para afinar los prepararativos de su inmediato próximo compromiso: frente a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el que todavía buscan conquistar su primera victoria del campeonato tras coleccionar cuatro empates en cinco presentaciones.

Manuel Sol, volante de las Chivas entre 2001 y 2006, atendió una llamada telefónica del programa Los Campamentos por WRadio Deportes, para platicar sobre varios temas y reaccionar al estreno del más reciente refuerzo del Rebaño en este Apertura 2022, por lo que refirió que "se necesitan jugadores de peso en Guadalajara y (los directivos) se decidieron por (Santiago) Ormeño". Los sentenció al señalar que "desafortunadamente, ayer (miércoles) debutó mal. Me causa conflicto la presión que pueda sentir porque puede que no de resultados".

El exmediocampista defensivo y actual analista deportivo de la cadena Telemundo y NBC en Estados Unidos, evaluó a su exequipo y reconoció que "tiene que mejorar mucho Guadalajara en cuanto a los refuerzos que llegan. En la parte humana han fallado porque los jugadores toman otro rumbo fuera de lo deportivo", en alusión a las constantes indisciplinas de los recién llegados al redil, como Uriel Antuna o recientemente, Alan Mozo y el propio Ormeño.

Manuel Sol es analista deportivo con la cadena Telemundo (Archivo)

Sol continuó su análisis y advirtió que "Guadalajara no puede depender de los jugadores que contrate, ellos solo son un complemento" y añadió que "ahora lo que están haciendo es comprar, porque no sale ningún jugador de Fuerzas Básicas". En cuanto a la Liga MX, afirmó que "la cantidad de extranjeros que vienen a México, pocos valen la pena" y trasladó su comentario a que "en selección no tenemos buen material, y los pocos que tenemos no atraviesan un buen momento, ni Chucky (Lozano), ni Jiménez, ni (Tecatito) Corona".

