El polivalente atacante de las Chivas de Guadalajara, Roberto Alvarado, hizo una critica revelación este miércoles en una entrevista exclusiva tras la espantosa derrota 1-4 ante Tigres UANL, en el último partido de la ronda regular del Torneo Apertura 2022 de la liga MX en el Estadio Akron y que correspondió a la reprogramación de la Jornada 9, lo que calificó como: "un mal día", "que nos haga poner los pies en la tierra", todo previo al Clásico Nacional.

Alvarado, durante una entrevista exclusiva con el canal oficial por suscripción Chivas TV tras cumplir con la sesión de entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle, señaló que al comienzo del Apertura 2022, "sí, no ganábamos, pero no se jugaba tan mal. Si bien no concretábamos las jugadas, porque teníamos llegadas, pero no las metíamos; esa era la realidad y defensivamente, desde que comenzó el torneo hemos estado muy bien".

El Piojo Alvarado se extendió en su argumentación del desempeño en este Apertura 2022 y aseveró que "si bien, antes del partido de ayer éramos la mejor defensiva, creo que se mejoró mucho en la definición; nos enfocamos mucho en terminar jugadas, concretarlas y eso nos ayudó bastante en generar confianza entre nosotros, fue creciendo esa confianza y empezamos a agarrar esa rachita positiva y hoy nos sentimos con mucha confianza y tranquilos, porque nunca perdimos la fe, siempre seguimos trabajando, con la mejor actitud, veníamos a disfrutar, pese a que no llegaban los resultados, pero eran muy positivos los entrenamientos".

El volante de las Chivas, quien también se desempeña como medio, extremo y hasta delantero centro, reconoció el trabajo de Tigres UANL la noche del martes en el Estadio Akron y afirmó que "son equipos que no te perdonan, tienen una o dos y meten el gol. Si bien nos pasó que veníamos con confianza, hubo exceso de confianza. Pero, ni cuando no ganábamos éramos los peores, ni ahora que veníamos ganando nos sentíamos los mejores, por otra parte, qué bueno que nos pasó esto ayer y que nos haga poner los pies en la tierra, para seguir enfocados en lo que queremos, que obviamente es la Liguilla y queremos estar, porque es totalmente diferente, ya es otro torneo".

"Si bien fue un mal día, yo lo veo así. Ya pasó y hay que pasar la página y enfocarnos ahora en el Clásico (Nacional). Pero no quiso entrar el balón ayer, no quiso y Nahuel (Guzmán) andaba muy bien y ellos no perdonaron, con esos dos (errores iniciales) y te quedas con esa frustración que en el primer tiempo nos pudimos ir arriba en el marcador, pero ya pasó". Roberto Alvarado

Chivas dominó la posesión, tiró más a gol y acertó en casi 400 pases (Liga MX)

El espigado atacante del Guadalajara señaló a Chivas TV que "ya lo que pasó ayer, ahí se quedó y hoy (miércoles) veo al equipo positivo, hoy se trabajó bien y motivados, porque siempre los clásicos visten mucho y todos queremos jugarlo, más cuando siento que venimos bien y América también, entonces, va a ser un gran partido y los clásicos se juegan para ganarlos, nosotros esperamos ir por los tres puntos. Sabemos que también es importante para la gente, para la afición que se ganen los clásicos y vamos a dar nuestro 100 para irnos, porque viene la Fecha FIFA, irnos tranquilos que pudimos sacar esos tres puntos de visita".

