Chivas cumplió satisfactoriamente la primera parte de su pretemporada en playa en Barra de Navidad, en donde el entrenador del Guadalajara, Ricardo Cadena, aprovechó para observar a todos los futbolistas de su plantilla, lanzando una fuerte declaración al término del duelo contra Caimanes de Colima, en donde los tapatíos se impusieron por 4-0.

“Para mí no hay titular y suplente. En esta pretemporada a todos les di la misma información y he procurado mezclar, esa es la parte que nos corresponde ahora. No tengo titular ni suplente, tengo tipos con mucha determinación que todos pueden ser factibles y que tienen opción de cubrir el arco y cualquier posición”, detalló.

El timonel recién ratificado en el puesto admitió que tiene un plantel competitivo, aunque sabe que la reincorporación de los lesionados y de los seleccionados potenciará al conjunto tapatío, además de mantener la puerta abierta para un posible refuerzo, mismo que el propietario, Amaury Vergara, reconoció que se trata de Orbelín Pineda.

“Tengo un plantel rico, por supuesto que tenemos las circunstancias de los jugadores que están en recuperación como Flores, Molina, Cone, Canelo, que son bajas importantes para ele quipo. Si nos llega una incorporación, viene bastante bien. Una vez que se sumen los seleccionados tendremos un equipo más completo”, puntualizó.

¿Presión adicional por el bicampeonato del Atlas?

Ricardo Cadena no quiso incrementar la presión en el vestidor rojiblanco por los éxitos recientes del conjunto rojinegro, ya que sabe que por la grandeza del Rebaño semestre tras semestre la obligación es jugar bien y ganar: “Chivas siempre tiene presión, con la presión de todos los torneos de ser protagonista y desarrollar el mejor futbol y buscando las cosas importantes”.

