El exdefensor del Real Madrid y exdirectivo de la Selección Española, Fernando Hierro, se convertirá en los próximos días en director deportivo de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y un reconocido periodista recordó en sus redes sociales quien fue el último personajes por el que se apostó en la institución tapatía y que fue muy criticado a su llegada al redil, porque "no conocía el futbol mexicano".

El primer equipo del Rebaño Sagrado rompió filas el 10 de octubre en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, por lo que actualemente cumplen con la primera de tres semanas de vacaciones antes de reportar de vuelta el lunes 31 de octubre para someterse a las valoraciones médicas y físicas de rigor, para arrancar una extensa pretemporada de dos meses que llevará a los tapatíos a una gira de dos partidos por España, los primeros días de diciembre.

Chivas se despidió el domingo 9 de octubre al caer en otra emotiva tanda de penales 5-4 (1-1) ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la reclasificación a la Liguilla del Apertura 2022, para cerrar su participación con una racha de cuatro salidas sin poder ganar tras las derrotas sucesivas ante Tigres (1-4), América (2-1) y Cruz Azul (2-1) a la que se sumó la eliminación en el repechaje ante La Franja. Un día después rompió filas y arrancó una semana de despedidas con la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva y de los futbolistas: Jesús Molina y Miguel Ponce, que fueron dejados en libertad.

El reconocido periodista de la cadena FOX Sports: Fernando Cevallos, apareció en su cuenta personal de la red social Twitter para recordar "la última vez que Chivas apostó por alguien que 'NO conocía el fútbol mexicano' fue por Matías Almeyda y dejó 5 títulos en la institución… Lo de Fernando Hierro es una extraordinaria noticia". Por lo que augura como un acierto directivo la designación del excentral del Real Madrid.

Cevallos, para contradecir a los criticos, refirió luego que "para los que piensan que la apuesta de Chivas es equivocada, porque Fernando Hierro NO conoce el fútbol mexicano y NO tiene ni idea a donde se mete… Esto le decía hace poco a Lola Hernández sobre la Liga MX" y en el video, el excapitán del Real Madrid asegura que "yo soy muy seguidor de la liga mexicana, porque como casi siempre han estado excompañeros míos, entrenadores españoles por eso siempre estoy pendiente de la liga mexicana. Creo que es una liga con mucho potencial, pero también creo que es una liga con un entorno que no es fácil, muchos medios de comunicación alrededor, mucha polémica, no. Es una cultura diferente, en todo lo que rodea al futbol".

