El legendario exentrenador de las Chivas de Guadalajara, Efraín Flores, reapareció este miércoles en una entrevista exclusiva para respaldar el discurso del actual director técnico Ricardo Cadena tras la escandalosa derrota sufrida en casa 1-4 ante Tigres UANL, por lo que se animó a proponerle a la directiva rojiblanca que "tiene que continuar al frente de plantel no por una temporada más, sino por dos, tres más o cuatro, las que sean necesarias".

Flores Mercado, quien dirigió al Rebaño Sagrado entre 2007 y 2009 en plena era de Jorge Vergara Madrigal, atendió este miércoles el llamado vía telefónica y platicó con Marca Claro del traspié ante Tigres, por lo que coincidió con Cadena y reconoció que "sí, yo creo que sí fue un accidente, sobre todo por el desempeño que ha venido realizando Chivas en los últimos siete-ocho partidos y que su línea defensiva se estaba portando de una manera importante en los partidos anteriores y lo de ayer, inclusive, si miramos los primeros 20-25 minutos era para que Chivas fuese ganando".

El estratega zacatecano se extendió en su argumento y añadió que "fue un accidente, aunque los accidentes también son propiciados por algo y en este caso, Chivas no realiza los goles que tenía que haber hecho en los primeros minutos y después, empiezan a recibir el primero, hace que se crezca el equipo contrario que es Tigres y se ve mermada la parte defensiva de Chivas por tratar de ir a abrir un cerrojo de Tigres y eso complica, no es lo mismo que vaya 0-0 a que vayas perdiendo y eso lamentablemente lo llevó al resultado de ayer".

Efraín Flores aseveró a Marca Claro que "después de un golpe tan fuerte, de tener una racha importante y sobre todo previo a un Clásico Nacional, sin duda que es duro pasarlo, pero por otra parte, yo lo que haría en este caso y creo que eso va a hacer Ricardo (Cadena) también es aprovechar eso justamente, aprovechar que viene el Clásico y que es una manera de revertir ese mal resultado contra Tigres, porque es un mal resultado, más no fue un mal desempeño. Entonces, tienes la oportunidad de darle por ese lado: No jugamos tan mal. Sí, fue un mal resultado, pero ahorita tenemos la oportunidad de revertir todo esto en el Clásico Nacional. De ahí se tiene que aprovechar Ricardo (Cadena) y que el Clásico les regrese toda esa confianza que venían teniendo en los últimos partidos".

Flores también dirigió a Atlas, León y Pachuca en Liga MX (IMAGO7)

El extimonel del Guadalajara analizó que el actual plantel rojiblanco ha quedado a deber y señaló que "cuando llegas a una institución como Chivas no te puedes quedar a medias o tres cuartos, tienes que ir completo, eso quiere decir que tanto jugadores como cuerpo técnico tienen que estar siempre buscando los primeros lugares, la calificación y el campeonato, porque eso me quedó muy claro que cuando estuve con Jorge Vergara QEPD, para él no había de otra, había que buscar siempre el primer lugar, el campeonato y jugar bien y ganar siempre lo máximo que se pueda. Entonces, sí hay deuda, sí va a haber deuda por parte de jugadores, porque se podría pensar que es un plantel limitado, no. Yo considero que es un plantel sumamente importante".

Flores en sus últimas experiencias dirigió a Mineros de Zacatecas (IMAGO7)

Efraín Flores Mercado tuvo palabras de reconocimiento para el líder del actual cuerpo técnico rojiblanco al señalar que "Ricardo (Cadena) siento que ha hecho muy bien las cosas. Sí, le va a faltar un poquito esa experiencia en estos últimos partidos, pero no hay de otra manera que los jóvenes entrenadores tomen experiencia que es base a estos golpes como este tan importante que les dio Tigres, ahora tendrá que reponerse y sacar sus mejores argumentos para buscar este partido, para cerrar bien la temporada y esto le permita continuar. Yo pensaría, si fuera un directivo de Chivas, que Ricardo tiene que continuar al frente de plantel no por una temporada más, sino por dos o tres más o cuatro, las que sea necesarias, porque creo que la apuesta importante de Chivas tiene que ir siempre a la continuidad, no estar cambiando como lo venían haciendo hasta hace poco. Han encotrado a un técnico creado en la cantera y conoce muy a todos los jugadores de Fuerzas Básicas y que les vaya dando en su momento la oportunidad, va a ir consolidando jugadores y va a ir renovando la plantilla de una manera importante".

