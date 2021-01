José Juan Macías cuestiona que se le exija más al futbolista que a un político o gobernante en México

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, ha sido uno de los futbolistas que vivió el contagio de coronavirus o Covid-19 y recién apareció el jueves en la dura derrota 3-1 ante el Atlético de San Luis tras recuperarse, por lo que en una entrevista con Marca Claro, relató su experiencia al aislarse en casa, que tuvo síntomas leves, cansancio en exceso, sobre todo, pero afortunadamente lo superó y aprovechó de cuestionar las excesivas exigencias que le atribuyen a los jugadores, en comparación a empleados públicos como los gobernantes.

El espigado atacante canterano del Club Deportivo Guadalajara, que regresó hace solo una semana a la disciplina rojiblanca tras superar su contagio activo de coronavirus o Covid-19 y pudo ver minutos en la caída ante los potosinos, durante la plática con Marca Claro aclaró que siempre intenta dar un ejemplo positivo. Sin embargo, considera que en ocasiones a los futbolistas se le juzga de una manera exagerada, incluso más que a los políticos, cuando los jugadores hacen cosas que la "mayoría de seres humanos hace".

JJ Macías, estelar delantero de las Chivas y quien anotó en su regreso a la alineación rojiblanca, aseguró que "somos figuras públicas, debemos de dar el ejemplo, pero sí quisiera platicarles el otro lado de la moneda: es la fatalización a nosotros como futbolistas, por hacer cosas que la gran mayoría de seres humanos hace. Tenemos una vida privada. No creo que esté bien exigirle de más a los futbolistas que a los propios gobernantes. Si ven a un futbolista sin tapabocas llevan las cosas al extremo, incluso hasta a veces hasta piden que suspendan o pierdan parte del dinero que uno lleva a su casa".

���� Comenzamos con la preparación del partido en contra de F.C. Juárez. pic.twitter.com/7OfjuRZaKY — CHIVAS (@Chivas) January 25, 2021

El canterano tapatío, de 21 años de edad, argumentó que "en cambio, si un diputado o un gobernador, o algún político, sale sin tapabocas, no los veo pidiendo que pierda su trabajo, ni tampoco veo que se les afecte en el patrimonio de su familia. Al final de cuentas, hay que ser profesionales, y, por mi parte, siempre trataré de poner un ejemplo positivo, sobre todo, para la juventud, pero sí dejar muy claro que a nosotros nos quieren hacer todo exagerado, sabemos nuestra responsabilidad, pero creo que debe ser justo e igual para todos". En cuanto a las sanciones internas en el redil, reconoció que "ya se habló, aparte de la sanción de la liga, de la sanción interna del club, que siempre la ha habido, pero es doble sanción: la de la Liga y la del club".

Macías fue consultado sobr su contagio y recuperación del Covid-19, por lo que reveló su experiencia con la pandemia y señaló que "estuve en casa, en cuarentena, descansando y esperando el negativo, para poder reincorporarme a los entrenamientos hasta que salió el negativo. Tuve síntomas los primeros cuatro días, de fatiga muscular; sentía como si hubiera jugado dos o tres partidos; me dio un poco dolor de cabeza, pero, más que nada, cansancio, me sentía muy cansado y me la pasaba en casa dormido. Esos fueron los mayores síntomas. No es que haya recaído, simplemente no salí negativo, porque yo seguía cumpliendo los días y el coronavirus seguía activo. Para cuando me sacaron la primer prueba, yo tenía como 10-11 días, y salía hasta el día 12. Estaba dentro de los márgenes y sólo esperaba a que pasaran más los días".