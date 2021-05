Qué resultado necesita Chivas ante Atlas para ser Campeón de Liga MX Sub-17

Ha sido un semestre bastante agridulce para el Deportivo Guadalajara. Mientras el primer equipo y la Sub-20 decepcionaron al no ingresar a la Liguilla; ha ocurrido todo lo contrario con el Femenil y la Sub-17. Ambos se encuentran en la gran Final en sus torneos correspondientes y luchan por quedarse con el título. Aquí hablaremos de los chavos, quienes quieren arruinarle la fiesta al Atlas.

El equipo dirigido tácticamente por Rodolfo Jáuregui dio el batacazo al eliminar a Pachuca en Semifinales y en condición de visitante, equipo que había sido el mejor por lejos en la Fase Regular. Ahora busca dar otro gran golpe: definirá la Final del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Sub-17 ante los Rojinegros fuera de casa.

Chivas igualó 0-0 ante Atlas en la Ida (Imago 7)

¿Qué resultado necesita Chivas para alzar el trofeo?

En la jornada de ayer se llevó a cabo el partido de Ida en el estadio Akron. Se vivió un encuentro muy disputado y parejo, en el cual los equipos no se regalaron nada y quedaron a deber en cuanto al espectáculo deportivo. Fue igualdad 0-0, por lo que la serie ha quedado más abierta y todo se decidirá en el estadio Jalisco.

El reglamento no es el mismo que en las Fases anteriores y se modifica para la Final. El Campeón será el que anote la mayor cantidad de goles en el marcador global, como en cualquier tipo de serie. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en caso de empate la llave no se decidirá por goles en condición de visitante, sino que se procederá a disputar un tiempo extra. Si la igualdad persiste, nos iremos a los penales.

Reglamento de la Liga MX Sub-17

De esta manera, a Chivas no le alcanza empatar 1-1, 2-2 o haciendo muchos goles ya que no cambiará el resultado del global. El Rebaño Sagrado necesitará ganar el partido por cualquier resultado en el Jalisco para hacerse con el título. Si no lo logra, deberá sostener el empate y superar a los Zorros en la tanda de penales. ¡Manos a la obra!