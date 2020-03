Los motivos de Almeyda para definir su salida de Chivas

El argentino Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara, sostuvo la noche del jueves una sincera plática con Francisco Gabriel De Anda en el programa Futbol Picante que transmite la cadena internacional ESPN y en la que reveló los motivos que tuvo para abandonar la institución tapatía, luego de confesar cómo terminó su relación con José Luis Higuera.

El ex pastor del Rebaño, durante una extensa entrevista en el programa estelar de ESPN, conversó con De Anda y trató de resolver las diferencias que se habían marcado entre ambos durante su paso por la organización rojiblanca, que culminó en 2018.

El "Pelado" Almeyda confesó que su salida se debió a varios factores, uno fue: "el hecho que Jorge (Vergara) no estaba más allí (presente en las oficinas del club), influyó bastante, pero creo que por algo se dan las cosas. A mi lo único que me queda de Chivas es un grandísimo recuerdo, que lo llevaré por siempre dentro de mi alma y el trato con la gente, haber conocido diferentes personalidades y después había temas que hasta tu también sabías por qué. Se dio como para que las circunstancias dijeran que yo no tenía que seguir".

