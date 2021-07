Los juegos más difíciles para Chivas en el Torneo Apertura 2021

Desde que se conocieron los partidos del Torneo Apertura 2021 para las Chivas de Guadalajara, se sabía que tendrán un complicado panorama en una campaña que será de redención por la dolorosa eliminación la campaña anterior en el Repechaje, además de las cinco ausencias con las que arranacrán la campaña, con cuatros elementos llamados a los Juegos Olímpicos y uno más que es Gilberto Sepúlveda al Tri mayor para la Copa Oro.

El Rebaño Sagrado no tendrá margen de error, sobretodo por la continuidad que se le dio al proyecto del Rey Midas, quien ya trabaja para suplir a los elementos que están cumpliendo con el Tricolor, ya que solo Alejandro Mayorga volvió después de viajar con el México Sub-23 a la gira por España previa a los Juegos Olímpicos, sin embargo ya no entró en planes del técnico Jaime Lozano para la justa veraniega.

Por su parte, José Juan Macías ya se encuentra en España con el Getafe de LaLiga, por lo que dejó en Chivas un hueco complicado de sustituir, debido a que fue el mejor goleador con un saldo de 16 anotaciones en los úlitmos tres torneos, con ello los futbolistas ausentes para al menos la primeras tres jornadas del Apertura 2021 son: Gilberto Sepúlveda (Copa Oro), Uriel Antuna (Juegos Olímpicos), Alexis Vega (Juegos Olímpicos), Fernando Beltrán (Juegos Olímpicos) y Jesús Angulo (Juegos Olímpicos).

Además, a prácticamente a unos días de que arranque el certamen el Club Guadalajara no ha anunciado nuevas incorporaciones, a pesar de que cuentan con los jóvenes Pavel Pérez y Christian Pinzón, pero la afición rojiblanca todavía sigue a la espera de que se concrete alguna contratación por parte del director deportivo Ricardo Peláez, quien no ha podido intercambiar a algunas de su “monedas de cambio” por algún refuerzo, aunque ya dejó en claro que será muy complicado incorprar nuevos elementos en estoas fechas.

¿Cuáles son los partidos más difíciles de Chivas en el Apertura 2021?

Los tapatíos rotarán horarios conforme avance la campaña y no sólo por la obviedad de jugar fuera de casa, sino también en el Estadio Akron, donde jugarán los sábados entre las 17:00 y las 21:00 horas, pero lo más complicado no solamente será en los partidos que disputen fuera de casa, pues también se deben considerar los duelos como locales como parte de las dificultades que tendrán en el Apertura 2021, ya que debutar ante San Luis y no conseguir la victpria sería el primer fracaso para Víctor Manuel Vucetich, lo que desencadenaría mayor presión para el estratega.

Jornada 1

Sábado 23 de julio Chivas vs. San Luis 21:00 horas Estadio Akron

Jormada 3

Sábado 7 de agosto Chivas vs. Juárez 17:00 horas Estadio Akron

Jornada 4

Domingo 16 de agosto Santos Laguna vs. Chivas 20:00 horas Estadio TSM

Jormada 5

Sábado 18 de agosto Chivas vs. León 21:00 horas Estadio Akron

Jornada 6

Sábado 21 de agosto Rayados vs. Chivas 21:00 horas Estadio BBVA

Jornada 8

Domingo 12 de septiembre Pumas vs. Chivas Estadio de CU 17:00 horas

Jornada 10

Sábado 26 de septiembre América vs. Chivas Estadio Azteca 21:00 horas

Jornada 12

Sábado 2 de octubre Chivas vs. Atlas horas Estadio Akron 19:00 horas

Jornada 16

Sábado 31 de octubre Tigres vs. Chivas Estadio Universitario 19:00 horas

�� ¡Se acerca el comienzo del Apertura 2021! pic.twitter.com/MrHLS4GE2O — CHIVAS (@Chivas) July 18, 2021