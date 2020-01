Luis Fernando Tena comenta de la dificultad de dejar afuera a Oswaldo Alanís y Oribe Peralta

Oswaldo Alanís y Oribe Peralta son dos de los jugadores más experimentados de Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2020. Sin embargo, no se contó con ellos para el estreno frente a FC Juárez.

Para el técnico del Rebaño Sagrado, Luis Fernando Tena, no fue una decisión sencilla no contar con ellos para este compromiso. "Fue muy triste para mí decirles que no había lugar", manifestó el timonel.

"Oribe es alguien que tiene una brillantísima trayectoria, si alguien tiene agradecimiento con él soy yo. Lo entiendo muy bien, me dijo que comprendía de qué se trata es una persona muy madura", afirmó.

Indicó que ambos jugadores "van a pelear" por ganarse un puesto, además de sentir el aliento de los más experimentados es un punto muy a favor que tendrá Chivas para los retos en este Clausura.