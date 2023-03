En Chivas están contentos por el buen momento que se vive en el Clausura 2023; sin embargo, saben que aún están lejos del objetivo principal que es el título de Liga Mx, por lo que Fernando Beltrán admitió que están haciendo “un hábito por ganar y ganar”, por lo que advirtió: “merecemos más”.

“Las ganas, el amor a ganar. La parte en donde estamos haciendo un hábito por ganar, ganar y ganar. Esta parte es muy nueva para nosotros. El profe Pauno, aunque hagamos buenos partidos, siempre nos exige y hay algo que nos tiene que mejorar. No conformarnos, hay buenas cosas, hemos hecho muy buenos partidos, pero al final no hemos ganado nada. Hemos dicho que queríamos estar en esta posición en torneos pasados, no lo habíamos cumplido y hoy que lo estamos haciendo, creo que merecemos más y queremos más”, declaró el Nene al término del partido contra Santos a Chivas Tv.

Por si fuera poco, el mediocampista rojiblanco destacó la comunión que se está generando con la afición, ya que recordó los momentos de tensión que se vivieron hace unos meses, por lo que hizo hincapié en que se entregó la gente y los jugadores también.

“La importancia de hacernos fuertes en casa. Teníamos una sensación muy rara cuando veníamos aquí, el jugar con la afición un poco distante y poco a poco el equipo, con el trabajo, ha roto con este lazo que teníamos con la afición y se demuestra: ellos se entregaron y nosotros también”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Puebla?

El Guadalajara tendrá una semana relativamente corta debido a que volverán a la actividad el próximo viernes 10 de marzo, fecha en la que los rojiblancos visitarán al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en búsqueda de hilvanar su quinto triunfo en fila en este Clausura 2023.

