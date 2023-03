En Chivas no todo es miel sobre hojuelas debido a la reciente negativa del entrenador Diego Cocca de convocar a Víctor Guzmán a la Selección Mexicana, por lo que el entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic, salió en defensa de su futbolista, de quién aplaudió su compromiso con el equipo tapatío para llegar al Tricolor.

“En mi experiencia, pienso que cuando un jugador está rindiendo, que está en un gran estado de forma y que ha podido jugar en distintas posiciones, creo que esto suma. Como antes decíamos, está teniendo una gran temporada y está rindiendo muy bien, creo que esto es positivo.

“No me meto en las decisiones de mis colegas y estoy abierto siempre al dialogo, pero también no voy a permitir que nadie condicione a mi equipo, ni a mis jugadores de cómo jugamos y más cuando el equipo está jugando bien y cuando los jugadores tienen buen rendimiento”, declaró el serbio en conferencia de prensa tras el duelo contra Santos.

El estratega del Guadalajara reveló que ya tocó el tema con el Pocho, de quién aplaudió su profesionalismo y madurez para lidiar con esa situación en la Selección Mexicana, además de que está manteniendo el gran nivel que ha mostrado en todo el Clausura 2023.

“He hablado con él y me encanta la coherencia que ha tenido con lo que me ha dicho y cómo ha jugado. Ayer hablé con él: ‘¿qué te parece esta situación? Y me dijo: ‘profe, lo que quiero es jugar bien para mi club. Ya he pasado por esta situación y sé que solamente jugando bien para mi club y dando lo mejor, teniendo actuaciones buenas me va a dar la oportunidad con la Selección’.

“Viene bien que él confíe en eso. Me encanta es ver el rendimiento que tiene y él habla en el campo, estoy muy orgulloso de tener un jugador con esa personalidad, esa humildad y ese compromiso con las Chivas”, concluyó el timonel rojiblanco.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!