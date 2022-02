Hace unos años Jorge Vergara, entonces dueño de las Chivas de Guadalajara se reunió con el técnico argentino Marcelo Bielsa con quien prácticamente habían llegado a un acuerdo para que se hiciera cargo del plantel, pero una petición del entrenador fue la clave para que el polémico directivo diera marcha atrás en su deseo de contratarlo.

El Rebaño Sagrado buscaba un golpe de timón en la dirección técnica y por ello quería echar mano del “Loco”, quien es bien conocido por su gran labor como estratega, pero también por su peculiar forma de ser, pues en más de una ocasión ha salido de un club solo poniendo su renuncia sobre la mesa sin dar mayores explicaciones o bien, de la nada aparece saludando a sus fans en plena calle, pero esa es la personalidad del argentino.

El periodista David Medrano relató la anécdota donde tuvo que ver para que Chivas contactara a Bielsa y escuchará su propuesta para hacerse cargo del equipo: "Me platicaba la otra vez el Doctor Rafael Ortega, que fue presidente de Chivas, que le recomendó a Jorge Vergara contratar a Marcelo Bielsa como técnico de Chivas. Se los digo porque yo le di el teléfono a Rafa (de Bielsa), me dijo que le consiguiera el teléfono de Bielsa y se lo conseguí”.

"Me dice Rafa que iba bien la cosa, pero de repente Bielsa dice: 'yo nada más le voy a pedir un favor importante para poder plasmar todo lo que hemos hablado'; Vergara le dice: '¿cuál?'; Bielsa responde: 'yo a usted solo lo quiero ver dos veces, el día que firmemos el contrato y el día que me corra. No lo quiero ver más por el club'. "Dice Rafa que le cambió el semblante a Jorge, todo lo que iba bien, se fue para atrás, ya en el vuelo de regreso decidieron que no iba a ser Bielsa el técnico", fue parte de lo que contó Medrano en un Facebook Live que realizó el jueves pasado.

Bielsa también le pidió que no se metiera Angélica Fuentes

El “Loco” también le solicitó que su entonces esposa, Angélica Fuentes no tuviera nada que ver con el equipo, a lo cual Jorge Vergara aceptó: "Y Bielsa siguió: 'otra cosa que he escuchado es que su esposa Angélica Fuentes le gusta meterse en las decisiones del equipo, quiero decirle que si vengo a trabajar, su señora no puede intervenir en las decisiones del equipo’”, esto fue algo de lo que reveló el periodista de ESPN, Jorge Ramos, en otra oportunidad.

Ver a partir del minuto 25