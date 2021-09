La reacción de Matías Almeyda sobre Chivas unas horas antes del despido de Vucetich

El deseo de la afición de Chivas de Guadalajara es que algún día Matías Almeyda regrese al conjunto rojiblanco, pero la realidad es que en este momento luce muy complicado que este sueño de cumpla en el futuro inmediato, sobretodo tras el repentino despido de Víctor Manuel Vucetich la mañana de este domingo 19 de septiembre, luego del triunfo sobre Pachuca 1-0 en un partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Grita México Apertura 2021.

La semana anterior varias informaciones extraoficiales indicaron que la directiva del Rebaño Sagrado ya habría tenido un acercamiento con el “Pelado”, quien de alguna manera habría solicitado la condición de que le reforzaran la plantilla para volverla más competitiva y que su regreso augurara mayor éxito, sin embrago el propio técnico argentino desmintió estas versiones.

La noche del sábado y luego del triunfo de su equipo en la MLS, el San José Earthquakes, con un doblete de Eduardo López, Almeyda volvió a tocar el tema del Club Guadalajara reiterando que nunca ha estado en comunicación con la dirigencia comandada por Ricardo Peláez y Amaury Vergara, por lo cual exigió respeto para su persona y para la afición rojiblanca.

Imago 7

Estas declaraciones se dieron unas horas antes de que la directiva de Chivas decidiera darle las gracias a Víctor Manuel Vucetich, poniendo en evidencia que efectivamente nunca se han acercado al estratega para que regrese a Guadalajara, pues previo al Clásico Nacional tendrán que buscar otras opciones y pensar en lo que resta de la campaña donde marchan con 13 unidades en el séptimo puesto de la Liga MX.

"Primero quiero separar para que sepan el sentimiento que yo tengo con Chivas que es muy grande, después hay otra cosa, yo no hablé con nadie, nadie habló conmigo y hay un respeto hacia mis jugadores, porque yo estoy enfocado acá, y hay otra cuestión que Chivas tiene un entrenador, muchos están diciendo que yo estoy poniendo cláusulas para ir a Chivas, es mentira”.

"No hablé con nadie, no llamé a nadie, nadie me llamó a mí, yo soy entrenador hoy de San José y Chivas tiene un entrenador que se llama Víctor Manuel Vucetich que tiene una gran historia y yo le deseo que pueda levantar a Chivas, porque cuando uno es entrenador y se habla así es muy feo. Entonces respeten a todos, respetenme a mí de aquellos que mienten, respeten a Vucetich. Nada va a cambiar en mi vida lo que siento por Chivas, nada ni nadie, soy hincha de Chivas", comentó el “Pelado” Almeyda.

