"Me falta seguir cosechando triunfos con Chivas": Sánchez

Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, compareció la mañana de este martes a la conferencia de prensa en la ciudad deportiva de Verde Valle, luego de engalanar el once ideal de la séptima jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, para reconocer que a pesar de su extensa trayectoría en el redil, todavía "me falta seguir cosechando triunfos".

El lateral derecho de los rojiblancos, quien casualmente regresaba a la plantilla tapatía para el compromiso en Tijuana al superar una lesión sufrida en la Copa MX y que lo alejó durante 21 días de las canchas, protagonizó una desafortunada jugada a los 16 minutos y en la que resultó con una cortada en su frente, aunque se mantuvo en el campo con una venda y ese desempeño le valió la nominación a la alineación estelar de la fecha.

¡IMÁGENES NO APTAS PARA GENTE SENSIBLE!#XolosxFOX La impresionante herida sobre la frente del 'Chapo' Sánchez por la patada que Mauro Lainez le dio en la cabeza y que le generó la tarjeta roja al jugador de Tijuana...



¿Era digna de expulsión? pic.twitter.com/GNQHahlPgK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 22, 2020

El "Chapito" Sánchez, quien asistió a una conferencia que tradicionalmente realizaba el entrenador de los tapatíos, advirtió que "me falta seguir cosechando triunfos acá, no hay nada mejor que estar en Chivas. El jugador debe ser ambicioso en donde este, yo en Chivas he tratado de conseguir cosas, todavía falta mucho camino por recorrer, eso espero y a mi no me gusta hablar de ciclos, Messi en Barcelona -perdona la comparación- pero nunca he escuchado que dicen que termina su ciclo, que ya ganó lo que tenía que ganar. El jugador con esa mentalidad es más productivo, por eso trato de mantenerme bien para seguir cosechando cosas y disfrutar estar acá".

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse 1-0 sobre los Xolozcuintes en el Estadio Caliente por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla casi completa, solo por la ausencia de los cinco convocados al microciclo con la selección mexicana, para recibir al club León en el Estadio Akron.