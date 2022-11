En el Club Guadalajara ya trabajan de lleno en los primeros días de Pretemporada pensando en definir lo antes posibles las posiciones que realmente necesitan apuntalar para el Torneo Clausura 2023 que arrancará el siguiente 5 de enero, para lo cual sostendrán al menos 10 partidos amistosos donde tendrán rivales de la talla del Athletic de Bilbao y el Getafe de España, así como clubes de la Liga MX en la Copa Sky.

La tarea principal del estratega Veljko Paunović es conocer a su plantilla para saber las debilidades que presentan conforme lo que espera plantear como esquema de juego y es ahí donde radica la decisión final acerca de los refuerzos que se requieren, razon por la que no ha salido ninguna lista oficial ni de llegadas y tampoco de transferibles, por el momento.

ver también Chivas prepara oferta por su fichaje estelar

No obstante, de acuerdo a información del periodista de Azteca Deportes Jalisco, Alejandro Ramírez, en Chivas se maneja la posibilidad de contar con al menos dos nuevos jugadores que se podrían definir en los siguientes días, debido a que alguno de ellos podría estar entre los convocados para el Mundial de Qatar y esto tendría detenida cualquier tipo de negociación.

“Por lo que me han dicho es que si van a llegar dos, que no es momento ahora, no es el tiempo para decir que viene fulano o perengano. Quiero pensar que es alguien que esté en Selección y que se pueda abrir la oportunidad de que venga a Guadalajara porque hay quién me habla de que cuando termine el Mundial habrá novedades”.

“¿Y por qué el técnico Veljko Paunović no ha dado algunas bajas?, dicen que quiere darle una oportunidad a los que ya han estado y que no han podido. Que para no sonar tan injusto con los nuevos. Por lo que sé y por lo que se habla yo si veo a dos refuerzos”, fue parte de lo que comentó en su cuenta de Twitter.

Encuesta ¿Cuántos refuerzos crees que lleguen a Chivas? ¿Cuántos refuerzos crees que lleguen a Chivas? Yo creo que dos o tres cuando mucho Apenas uno Creo que ninguno, la verdad De cuatro para arriba YA VOTARON 19 PERSONAS

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!