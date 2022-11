Néstor de la Torre sabe perfectamente lo que significa comandar la dirigencia de las Chivas de Guadalajara y con grande éxito, pues fue parte fundamental del título que lograron en el 2006 cuando eran dirigidos por su hermano, José Manuel de la Torre, por ello reveló el día que puso sus ojos en el atacante surgido del América y ahora con la Selección Mexicana que disputará el Mundial de Qatar, Raúl Jiménez.

La cercana relación que tenía Néstor con Jorge Vergara le permitía darle sus puntos de vista acerca de lo que requería el Rebaño Sagrado y en su momento eso fue fundamental para que hicieran una buena dupla conduciendo los destinos de la escuadra tapatía que obtuvo su primera estrella en el escudo bajo el mando del empresario en el 2006, derrotando en la Gran Final a Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Pero a partir de ese momento hubo un recambio generacional que no dio los resultados esperados en los siguientes años desatando problemas porcentuales que finalmente se pudieron resolver nuevamente con Néstor y Chepo de la Torre en Chivas en el 2015, más o menos el año donde el exdirectivo tenía en mente a Raúl Jiménez, quien en agosto del 2014 emigró al Atlético de Madrid.

¿Por qué Néstor de la Torre quería a Jiménez en Chivas?

En entrevista con ESPN, el ahora analista y ex futbolista manifestó las razones que lo llevaron a pensar en que Raúl Jiménez sería un buen refuerzo para Guadalajara omitiendo el hecho de que es uno de los canteranos más productivos que ha tenido América en los años recientes, pues considera que su capacidad nunca ha estado en tela de juicio, sobretodo ahora que ha sido muy criticada su convocatoria para el Mundial de Qatar.

“A mí me gustaba mucho Raúl, pero la realidad es que no sé físicamente cómo se encuentra. A mí me gusta, es más cuando casi no jugaba en Europa yo insistía en que Chivas se lo debía de traer porque no había un centro delantero con esas características, es buena persona, va bien por arriba, tiene fuerza, mete el cuerpo, no es un tronco, es un jugador que creo que tiene muchas virtudes como centro delantero. Funes Mori es un poquito menos de presencia”, reveló De la Torre al citado medio.

