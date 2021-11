La juventud de Marcelo Michel Leaño se ha convertido en el centro de la polémica desde que es el entrenador de las Chivas de Guadalajara con la salida de Víctor Manuel Vucetich en el Torneo Grita México Apertura 2021, sin embargo sus cualidades pueden ser esa frescura que causará un efecto positivo en el plantel para este Repechaje ante Puebla y de cara al Torneo Clausura 2022 donde ya fue ratificado para continuar con su proyetco que ha dado mucho de que hablar.

A sus 34 años, Leaño no sólo es el entrenador más joven de la Liga MX, sino que además tuvo la complicada misión de conducir el destino del club más importante del futbol mexicano en la fase regular a partir de las Fecha 10, justo cuando se enfrentaron al América en el Clásico Nacional y aunque la mayoría han sido comentaros negativos con su trabajo, en Rebaño Pasión repasamos algunos de los aspectos que pueden dar confianza a los chivahermanos de que el panorama no es tan desalentador como algunos creen.

Fortalecer el vestidor

Uno de los aspectos más importantes en los grupos de trabajo es la camaradería y sentirse respaldado por los colaboradores, en este caso, los futbolistas. Michel Leaño puede entender más y mejor la actualidad no solo del futbol, sino del aspecto humano por el que atraviesan jóvenes entre 20 y 30 años. Como bien lo dijo Luis Olivas en algún momento: "Michel es más humano". Esto ha hecho que varios futbolistas expliquen en diversas oportunidades que se siente contentos con el trabajo del timonel.

Presión alta

Michel Leaño implementó un estilo más ofensivo, pues parte de los señalamientos contra Vucetich era que lo consideraban un entrenador defensivo. Frente al América el Guadalajara presionó más arriba y tuvo varias opciones muy claras de gol por parte de Alexis Vega, pero con el paso de los partidos fue encontrándose muchas adversidades como lesioes y suspensiones, no obstante, no se le puede señalar por no intentar que Chivas siempre vaya al ataque, incluso contra Tigres de la UANL la derrota fue de lo más injusto que ha sufrido el estratega.

Cercana relación con Amaury

Nada como sentirse respaldado por el propietario de las Chivas, pues Michel Leaño es amigo de Amaury Vergara, quien se convenció de que el estratega de 34 años tiene los argumentos para estar en el banquillo. Con esta confianza fue que Ricardo Peláez, director deportivo y también ratificado por el dueño de Guadalajara, dio a conocer que Leaño seguirá como el técnico pase lo que pase en el Torneo Grita México Apertura 2021.

Una oportunidad de oro

Aunque el trabajo de Michel Leaño en Chivas siempre fue como directivo, en una entrevista en el Podcast de Amaury reconoció su gusto por dirigir y la manera en que conoció a Jorge Vergara. Ante ello, si el joven entrenador consigue buenos resultados al final de su proceso con Guadalajara no solo habrá llevado a lo más alto al equipo más importante de México, sino que habrá exhibido sus propias cualidades.