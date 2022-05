La defensora de las Chivas de Guadalajara, Michelle González, prefirió este miércoles evitar toda clase de favoritismo y no cargar con semejante responsabilidad, luego de aclarar que la Liguilla es otro torneo y deberán estar concentradas, por lo que aseveró que tienen más que fijo el objetivo rojiblanco para este Torneo Clausura 2022 "Grita México" de Liga MX Femenil.

El plantel principal del Rebaño Sagrado Femenil continuó la preparación de su próximo partido: frente a Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla, bajo el mando de Juan Pablo Alfaro. Una serie que cerrarán en casa, el lunes 9 de mayo.

González, ante la consulta del favoritismo rojiblanco al terminar la ronda regular como invictas, reconoció que "eso es algo que no nos corresponde a nosotras decirlo. Siempre hemos trabajado, porque queremos el campeonato, estamos en busca de la segunda, pero no nada más porque los equipos regios no cerraron de la mejor manera. Todos los equipos tenemos la misma oportunidad de poder mostrar cosas diferentes en un torneo como Liguilla".

La zaguera rojiblanca agregó que "no es casualidad el torneo que hicimos, no nos consideramos favoritas, pero nosotras preferimos seguir trabajando y que la gente hable lo que quiera. Nosotras calladitas nos vemos mejor y vamos a hablar con puras acciones". Reiteró que "una de las claves que nos ha funcionado ha sido un largo proceso de trabajo, de aprendizaje. Todas las que estamos ahorita hemos sido la base desde hace tres años. Ahorita no es casualidad los resultados, ha sido el proceso".

Michelle González es uno de los bastiones de la zaga rojiblanca (IMAGO7)

Michelle González, durante la conferencia, analizó que "claro que cuenta lo que hiciste en la fase regular, para nosotras es algo bueno, llegamos motivadas, sabiendo que hicimos las cosas bien. Pero también aplica que Liguilla es un torneo nuevo, los equipos llegan motivados. Sabemos que hemos hecho las cosas bien, pero también sabemos que no logramos nada todavía. Es fundamental hacer las cosas bien, pisar fuerte de visitante o de local. Nos vamos a matar en la cancha". En cuanto al rival, señaló que a "Pumas yo las conozco de bastante tiempo, llegué a jugar con algunas de ellas. Es un equipo muy aguerrido, que siempre te va pelear. No me corresponde decir si somos favoritas o no. Obviamente queremos llegar a obtener ese campeonato".

La defensora afirmó que "ahorita en todos los sentidos, influye mucho que somos un equipo mucho más maduro. No nada más es el trabajo de la defensa, o las porteras, también influye el trabajo de las delanteras, ellas son las primeras defensoras en nuestro equipo. A la que le toca estar hace gran trabajo. Somos un equipo mucho más ordenado colectivamente. Aprendimos con Pato (Alfaro) a saber pararnos y en qué zona del campo estamos, sabemos lo que tenemos qué hacer y eso ha sido la clave".

