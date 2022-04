La Selección Mexicana conoció su futuro en el Mundial de Qatar luego de que se realizó el sorteo del certamen, por ello las Chivas de Guadalajara no dejaron escapar la oportunidad para manifestarse al respecto con la imagen de su mejor futbolista, Alexis Vega, quien es el único elemento tapatío que se puede considerar con los dos pies dentro del certamen.

El Tricolor no tendrá un camino fácil rumbo a su tan anhelado quinto partido en la Copa del Mundo de Qatar, debido a que le tocó estar en el Grupo de la Muerte dentro del Sector C compartiendo lugar con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, sin embargo en el Rebaño Sagrado no tienen más que confianza en el combinado que dirige Gerardo Martino.

Por tal motivo, en su cuenta oficial de Twitter publicaron una imagen con Alexis Vega, unos lentes y haciendo el recordatorio de que el Gru es quien porta la camiseta número 10 en el conjunto mexicano, lo cual deja en claro el buen momento por el que atraviesa el atacante, quien prácticamente tiene un lugar seguro en el Mundial.

Siguen negociaciones para que renueve con Chivas

Ante la enorme preocupación en Guadalajara por la falta de la firma en el nuevo contrato, la dirigencia rojiblanca sigue trabajando a marchas forzadas tratando de convencer a Vega de que renueve su acuerdo, el cual expira en diciembre del 2022 y todos apunta a que si no logran llegar a un feliz destino, en enero del 2023 podría emigrar gratis al club que mejor le convenga.

Cabe recordar que Vega llegó a la Perla Tapatía en el 2018 como uno de sus fichajes estelares, con el paso de los torneos se ha convertido en una pieza fundamental y esto le ha valido para ser medallista olímpico en Tokio con la Sub-23 y convertirse en el único elemento de Chivas convocado con regulardad al Tri que es comandado por Gerardo Martino.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!