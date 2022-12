¡NUEVO EQUIPO! Futuro inesperado para Ángel Zaldívar fuera de Chivas y no es San Luis

Ángel Zaldívar se ha convertido en uno de los elementos con menos aprobación por parte de la afición del Club Guadalajara y por ello la mayoría celebra que la dirigencia esté buscando acomodarlo en otra escuadra ante la inminente llegada de Daniel Ríos como un nuevo atacante que tratará de competirlee a José Juan Macias y Santiago Ormeño como el centro delantero titular.

El Chelo sigue con un futuro incierto ante las intenciones de la directiva por darle salida a petición del mismo atacante, quien sabe que sus opciones de jugar serían menores con el arribo de Ríos y el buen momento que atraviesa Ormeño. En el pasado, con Matías Almeyda recibió varias oportunidades pero por una u otra razón no terminó de explotar al máximo sus condiciones, lo cual motivó que fuera cedido en dos ocasiones, primero a Monterrey y después a Puebla, por lo que se esperaba que su regreso fuera más prometedor.

ver también Las 25 cosas que no sabías del Pocho Guzmán

Con la partida de José Juan Macías a España también logró asumir un rol como el centro delantero titular tanto con Víctor Manuel Vucetich, como con Marcelo Leaño y aún con el regreso de JJ, Zaldívar tampoco perdió protagonismo, sin embargo los goles no llegaron como se esperaba y su mejor marca quedó en cuatro tantos en un torneo del 2022.

Ángel Zaldívar está muy cerca de Xolos de Tijuana

Mucho se especuló de San Luis como el club que pretendía a Zaldívar para que se uniera a sus filas, pero en los días recientes el equipo que realmente lanzó una oferta formal fueron los Xolos de Tijuana, quienes buscan contar con los servicios de un goleador profesional y siempre respetando lo que significa ser un futbolista de Primera División tanto dentro como fuera de la cancha.

Encuesta ¿Crees que Zaldívar merece quedarse en Chivas? ¿Crees que Zaldívar merece quedarse en Chivas? La verdad no Sí, que siga YA VOTARON 2590 PERSONAS

De acuerdo a información de Fernando Esquivel, los fronterizos van con todo por el Chelo a quién le han ofrecido jugosas ganancias y solo esperan que Guadalajara acepte la propuesta: “Tijuana avanza y está cada vez más cerca de cerrar a Ángel Zaldívar. Hay acuerdo de palabra con jugador. Tijuana ofrece 400k por cesión + bonos jugador. Esperan definir opción de compra y coste final. Respuesta final en prox. horas/días”, fue lo que publicó en Twitter.

Twitter

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!