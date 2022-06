Las Chivas de Guadalajara no le darán una nueva oportunidad a Eduardo López para volver ante la serie de indisciplinas que para la dirigencia comandada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez, son imperdonables, por lo cual han tratado de acomodarlo en algún equipo antes de expire su contrato en este 2022 y al menos uno de los clubes de la Liga MX ya le cerró las puertas al talentoso futbolista.

Fue en el 2020 cuando Chofis dejó marcado su destino para siempre en el Rebaño Sagrado al ser parte de una fiesta sin el consentimiento de la directiva y por ello fue separado del plantel hasta que en el 2021 Matías Almeyda le dio la oportunidad de retomar su carrera en el San José Earthquakes de la MLS, donde no le fue nada mal al marcar 12 goles en su primera campaña.

ver también La riesgosa decisión de Orbelín Pineda

Pero todo apunta a que la escuadra de Estados Unidos no comprará la carta del futbolista y lo dejarán libre en busca de que continúe su carrera donde más le convenga, por tal motivo Chivas ha escuchado ofertas por sus servicios y a pesar de que había dos posibilidades en el futbol mexicano, una puerta ya se ha cerrado.

Necaxa la dijo que a Chofis López

Según dio a conocer el periodista Jesús Bernal, los Rayos del Necaxa que dirige Jaime Lozano no tienen en la mira a Eduardo López, luego de versiones que apuntaban a que estaba en la lista de candidatos, por lo que otro de los equipos que podrían repatriar al veloz jugador sería Cruz Azul, aunque no hay nada oficial sobre la mesa de la dirigencia de Guadalajara.

Encuesta ¿Chofis López merece otra oportunidad en Chivas? ¿Chofis López merece otra oportunidad en Chivas? No, así estamos bien Sí, tiene buen nivel YA VOTARON 1321 PERSONAS

“Mencionan que ya tienen propuestas. En el caso de Chofis es una persona no deseada en Chivas por Amaury Vergara y lo buscarán negociar. Una de las posibilidades es Cruz Azul y preguntaba con mis contactos y me decían que en Necaxa no, no ven viable llevarlo a su equipo, así que habrá que ver que ocurre, a ver Chivas que consigue y cómo es que lo puede acomodar para el próximo torneo”, indicó el comunicado.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!