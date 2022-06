Ricardo Cadena se ha convertido en el bálsamo que todo aficionado de las Chivas de Guadalajara esperó por muchos años, al menos desde que se fue Matías Almeyda y es que lejos de los triunfos o los logros que haya obtenido en su carrera como entrenador, tiene un plus que nadie puede presumir de la misma manera y los resultados están a la vista.

Luis Fernando Tena, medallista olímpico, Víctor Manuel Vucetich, multicampéon con distintos clubes, Tomás Boy y José Cardozo, por mencionar algunos, cuentan con una trayectoria impecable en el futbol mexicano, pero no tuvieron ni la mitad de lo que más puede ostentar Cadena y es la identificación con los colores del Rebaño Sagrado y el ADN que lo ha caracterizado desde su época como jugador.

En entrevista con el diario ESTO, el timonel, en quien están puestas todas las esperanzas de que por fin logren pelear por un campeonato como no lo hacen desde el 2017, reconoció las claves fuera de la cancha, que deben tener sus jugadores y una de ellas, tal vez la más importante, es conocer la historia de Chivas y representar con dignidad la camiseta más importante del futbol mexicano.

Lo que se necesita para estar en Chivas, según Cadena

“Es muy sencillo, se debe respetar la playera, saber dignificar la profesión y la institución en la que están jugando. En ese sentido, no hay opción ni manera de no ser un tipo que no sienta y que no viva lo que significa Chivas, que no luche por alcanzar las metas y poner a la institución en la posición que merece, ese es mi reto y quiero cumplirlo. Primero el legado que nos dejan los históricos de esta institución, tenemos que conocerla, saber la historia, qué es lo que estamos defendiendo, a quién representamos, partiendo de ahí, nosotros como entrenadores de la institución debemos de enseñarlo y fomentarlo a los jugadores, no debe de haber un jugador en este plantel que no conozca la historia de la playera que defiende”.

“No es pasar el tiempo ni perder el tiempo, un jugador así no funcionará aquí, no es el clásico a ver qué se siente ponerse la playera de Chivas, tienen que venir con el compromiso total de que están representando al club más importante del futbol mexicano y que demanda un gran compromiso, una gran responsabilidad y vivir futbol 100 por ciento entregado para una afición que demanda y exige a un equipo que siempre debe de estar en un lugar predilecto. Significa que obviamente quieren a su equipo en una posición distinta a la que en el último tiempo, porque por historia le corresponde, lo merece y lo demanda, no podemos dejar a Chivas fuera de las finales, es una responsabilidad nuestra”, explicó Ricardo Cadena.

