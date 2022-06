◉ Noticias de Chivas hoy 14 de junio: Orbelín tomó una mala decisión por no ir a Guadalajara; Cadena tiene lo que ningún otro técnico; Raúl Gudiño se va a Arabia Saudita

El primer equipo de las Chivas de Guadalajara llegó el pasado lunes a Estados Unidos, donde esta semana continuará la intensa Pretemporada rojiblanca, con una gira de dos partidos de preparación en las ciudades de Salt Lake City y Chicago, con miras al debut en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX, programado para el sábado 2 de julio frente a FC Juárez en el Estadio Akron.

El resto de las versiones del Rebaño Sagrado se mantienen también en pretemporada, pero apenas en sus primeros pasos: Chivas Femenil lo hará en Manzanillo y el Club Deportivo Tapatío en Verde Valle, ambos se preparan para la próxima temporada del futbol mexicano en sus respectivas categorías. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes de hoy.

Orbelín tomó una decisión peligrosa

El volante ofensivo no quiso volver a la Liga MX con el Rebaño Sagrado para seguir con su carrera en España, donde no ha tenido regularidad con el Celta de Vigo y tampoco hay muchos equipos interesados en ficharlo. Pero antes de venir a México para volver a tomar regularidad y su mejor nivel, prefirió buscar otra oportunidad en Europa en busca de asegurarse un lugar en el Mundial, certamen donde corre peligro su participación si no consigue jugar en los siguientes meses.

Cadena tiene lo que hacía falta en Chivas

El estratega mexicano no cuenta con una larga trayectoria en el futbol mexicano como entrenador en Liga MX, pues su trabajo ha sido en mayor medida en divisiones inferiores y en la Liga de Expansión, pero la diferencia con otros entrenadores es que cuenta con todo el ADN rojiblanco y nadie ha tenido que explicarle la grandeza del Rebaño, por lo cual ya lleva ventaja sobre otros técnicos que han pasado por la Perla Tapatía.

Raúl Gudiño tiene exótico destino

El guardameta no quiso renovar su contrato con Chivas para encontrar un equipo que le garantizara regularidad, pero ningún club de la Liga MX ha podido cumplirle sus peticiones, además de su jugoso salario. Por ello hay una gran posibilidad de que continúe su carrera en el extranjero pero muy lejos de las ligas más importantes del mundo, pues en Arabia Saudita le han lanzado un ofrecimiento importante.

