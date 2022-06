Una luz de esperanza se enciende en el Club Guadalajara ante un análisis de último momento que está realizando Orbelín Pineda respecto a su futuro, pues no se ha cerrado la puerta para su regreso a la Perla Tapatía y esto tiene ilusionada a la directiva de que pueda ser el último refuerzo que esperan para el Torneo Apertura 2022.

Aunque se había establecido que el Maguito ya tenia resuelto su destino al menos por los siguientes meses, información reciente da un nuevo giro a esta telenovela que tiene a los seguidores del Rebaño Sagrado al pendiente de lo que ocurra en los siguientes días en cuanto a sus contrataciones para la nueva campaña que arrancará en julio.

Según un reporte del periodista Jesús Hernández, Orbelín nunca le ha dicho que no a Chivas porque sigue pensando detenidamente cuáles son las opciones que más le convienen de cara al mercado veraniego y a pocos meses de que arranque la Copa del Mundo, donde es un hecho que todavía no tiene un lugar seguro con Mexico, lo que más le urge es tener regularidad.

Orbelín todavía puede llegar a Chivas

El comunicador indicó que el representante de Pineda le hizo saber a Guadalajara que no ha definido el nuevo destino del volante, por lo cual crece la expectativa de verlo vestido de rojiblanco nuevamente: “Ayer a las 8 de la noche les dijo que seguía estudiando las ofertas de Chivas del AEK de Grecia y de algunos otros equipos de España. No hay un no definitivo de Orbelín Pineda, hay confianza en que a final de cuentas haya una decisión positiva para el Rebaño y que venga a préstamo”.

“No hay un no de Orbelín hasta ayer en la noche, su representante dice que siguen estudiando las posibilidades. Está muy complicada la situación pero en Chivas afirman que no tienen un no definitivo e insisten en que el jugador no ha dicho que vendrá”, explicó Hernández.

