Néstor de la Torre critica la gestión de Peláez en Chivas

Néstor de la Torre, ex director deportivo de las Chivas de Guadalajara, criticó la gestión de Ricardo Peláez en la institución después de la dura derrota ante los Tigres en San Nicolás de los Garza, durante la quinta jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y disparó sus cuestionamientos directamente contra sus refuerzos.

El ex dirigente y ex jugador del Club Deportivo Guadalajara, durante una entrevista para La Octava Sports, explicó que durante su paso por la organización tapatía no gozó de las facilidades y tuvo que buscar alternativas para mejorar a su plantel, en comparación a lo que ha recibido Peláez, quien señaló el sábado tras la caída ante los felinos que la planeación no fue la correcta para conseguir resultados inmediatos.

De la Torre reveló que "no me gustó lo que dijeron el fin de semana: 'tenemos una buena plantilla, pero no un buen equipo', o sea, compré bien, pero el entrenador no funciona. El diseño no es inmediato, es para un tiempo de adaptación" y agregó que "no puedes comprar diciendo una cosa, diciendo que es otra. Eso es lo que está afectando a Chivas. Yo nunca gasté 35 millones de dólares. Tenía que vender para poder comprar".

El Rebaño Sagrado, que viene de caer goleado el sábado 3-0 ante Tigres UANL en el Estadio Universitario por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, para recibir el sábado 15 de febrero a Cruz Azul.

