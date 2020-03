"No es sorpresa que llamaran a tantos de Chivas": Uriel Antuna

Uriel Antuna, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, se confesó "muy contento" por lo que representa volver a ser considerado en una convocatoria a la selección mexicana, en esta ocasión de la categoría Sub-23 que disputará el Preolímpico a Tokio 2020 y en cuanto a la mayoría rojiblanca en el listado, señaló que "no es sorpresa que llamaran a tantos".

Es @Chivas la base de @miseleccionmx sub 23 para el Preolímpico de @Concacaf que otorga dos boletos al torneo de futbol masculino de @Tokyo2020es

El volante ofensivo del Rebaño Sagrado, que se deberá reportar tras el partido del sábado frente a Monterrey a la concentración mexicana para el torneo preolímpico de la Concacaf del 20 de marzo al 1 de abril en la Perla Tapatía, compartió la lista de 20 jugadores con sus compañeros: Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Fernando Beltrán, José Juan Macías y Alexis Vega.

El "Brujo" Antuna, en una entrevista publicada en el portal de Chivas, reveló que "estoy muy contento por este llamado. Siempre he dicho que donde me toque representar a mi país voy a dar el máximo. La verdad, creo que no es sorpresa que llamaran a tantos de Chivas a este Tri Sub 23, habemos muchos jóvenes de calidad y que trabajamos para que le vaya bien al club y de igual manera cuando nos toque hacerlo con la selección".









¿Qué sienten nuestros 6 #RojiblancosDeSelección por su llamado al Preolímpico?

¡Así reaccionaron Beltrán, JJ, 'Tiba', Alexis, Antuna y Angulo!

El Club Deportivo Guadalajara encadenó el sábado su tercer triunfo en este semestre y se mantuvo por segunda fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas recibe este sábado a Monterrey, en el marco de la décima jornada del Torneo de Clausura 2020.





Este sábado tenemos que sumar de a 3️⃣