"No pasa nada si Chivas no es campeón": Llaman mediocres a Peláez y Cadena en Fox Sports

Chivas actualmente está demostrando claras mejorías en su rendimiento y que se están demostrando en los resultados recientes del conjunto rojiblanco; sin embargo, aún hay fuertes detractores del proyecto deportivo que hay en el Guadalajara, por lo que inclusive están llamando “mediocre” la mentalidad de Ricardo Peláez y Ricardo Cadena.

En uno de los programas de debate de la cadena Fox Sports, el periodista Gustavo Mendoza explotó contra el Guadalajara al comparar “la exigencia” que existe entre rojiblancos y el América, por lo que declaró abiertamente que el timonel del Rebaño presume un “pensamiento más mediocre”, además de que no le falta al respeto a la institución, sino al director deportivo del conjunto tapatío.

“Si nos basamos en los argumentos de la exigencia de cada uno de los dos clubes, pues Cadena (durará más en el banquillo que Ortiz) porque es el pensamiento más mediocre, no pasa nada si no son campeones. En América, si no son campeones a Fernando Ortiz se le puede poner complicado.

“No le estoy faltando al respeto a la institución, le estoy faltando al respeto a la persona que dijo que ‘vamos a pelear por estar en la Liguilla o en el Repechaje’ ¿Quién fue? Peláez. Todo el mundo sabe, primero llegó diciendo que iban a ser campeones, luego cambió el discurso a fuerzas básicas, luego cantera, luego vamos a ver de qué estamos hechos para calificar y vamos viendo. Si llegan a Cuartos o Semis es un torneazo para el Guadalajara”, declaró.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional de Liga Mx?

El compromiso entre Chivas y América correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2022 está pactado para disputarse el próximo 17 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está programado para arrancar en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

