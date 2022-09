Alexis Vega está viviendo probablemente el mejor momento de su carrera, en donde prácticamente todo lo que intenta en el terreno de juego le sale a la perfección, por lo que el delantero de Chivas presumió que también tiene cualidades ‘místicas’, ya que lanzó una predicción que se cumplió en el juego contra Xolos.

El Guadalajara se está jugando la vida en el Apertura 2022 jornada a jornada, por lo que en el redil sabían que era indispensable regresar a la Perla de Occidente con los tres puntos tras su visita a Tijuana, misión que lograron cumplir pese a que nuevamente se presentaron polémicas arbitrales.

Vega auguró que Roberto Alvarado anotaría un gol en su visita a la frontera debido a que el Piojo estaba celebrando su cumpleaños; sin embargo, Gru reconoció sentirse mal porque su compañero no acudió a la banca a festejar con él por esa diana.

“En el video que subí, le dije que disfrutara su día, que iba a meter gol. Cuando lo metió le estuve chifle y chifle para que lo fuera a festejar conmigo y no me hizo caso. Sentí bonito y a la vez feo porque no fue a festejar”, declaró Vega al canal de YouTube de Chivas.

Piojo, no se preocupa por llamado a la Selección

“Me siento contento, motivado. Se viene la Selección y trato de vivir el día a día, no pensar en Selección porque es una presión para mí el estar pensando todo el tiempo en eso. Trato de disfrutar los entrenamientos y los partidos. Si se da lo de la Selección, qué bueno”, explicó Alvarado.

