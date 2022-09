Chivas Femenil es hoy en día una potencia del futbol mexicano, situación que no ha sido sencilla en el interior del Rebaño, ya que ese éxito solamente puede ser entendido desde que la directiva tomó la decisión de sumar a sus filas a Nelly Simón al proyecto deportivo del conjunto femenil.

Desde la creación de la Liga Femenil, el Guadalajara se convirtió en un referente histórico debido a que fue el primer club en conseguir levantar el título en el Apertura 2017 con una generación dorada formada por Blanca Félix, Norme Palafox, Tania Morales, Brenda Viramontes, Arlett Tovar, Andrea Sánchez, entre muchas otras; sin embargo, después de ese campeonato, las rojiblancas no volvieron a figurar en el balompié nacional.

Es por eso que la cúpula del Rebaño decidió impulsar la profesionalización del futbol femenil y tomó una decisión arriesgada al incorporar a una periodista para que comandara el proyecto, quien demostró estar a la altura de la institución y de la exigencia, formando a un club que apunta a marcar una época en el aún joven futbol mexicano.

25.- ¿Cuál es el nombre completo de Nelly Simón?

La actual Directora Deportiva del Guadalajara fue registrada bajo el nombre de Nelly Simón Fernández, nombre que dejaría huella en diversos ámbitos en el futbol mexicano.

JAM MEDIA

24.- ¿Cuándo nació la directiva rojiblanca?

La artífice del éxito reciente de Chivas Femenil nació el 10 de febrero de 1974, por lo que actualmente cuenta con 48 años de edad.

IMAGO 7

23.- ¿Cuál fue el primer deporte que realizó Nelly Simón?

Pese a ser exitosa en el futbol, la directiva rojiblanca tuvo su primer acercamiento con el deporte a los 11 años de edad, cuando comenzó a practicar la natación, misma que aún está presente en la vida de Simón.

INSTAGRAM: @nellysimonfdz

22.- ¿Cuándo comenzó a desempeñarse como corredora?

En 1991, a la edad de 17 años, Nelly Simón comenzó a interesarse en correr, deporte que desempeñó durante varios años y que inclusive le otorgó grandes reconocimientos.

INSTAGRAM: @nellysimonfdz

21.- ¿Cuándo comenzaron sus éxitos en el deporte?

En 1997 comenzó a destacar como corredora, ya que consiguió ganar en cinco ocasiones consecutivas la “Carrera de altura de México”, lo que le abrió las puertas para representar a México en esta disciplina.

IMAGO 7

20.- ¿Cómo le fue en el extranjero?

Simón participó en tres ocasiones en Nueva York, representando a México, en donde tuvo destacadas actuaciones ya que concluyó en tercer lugar, en quinto y posteriormente sen segundo, siendo la única deportista latina en subir al podio en este deporte.

IMAGO 7

19.-¿Cuándo comenzó a trabajar en medios de comunicación?

Su irrupción en los medios de comunicación se dio en 1998 en el Canal 11 en un programa llamado Detrás de la aventura, comenzando a demostrar su capacidad detrás del micrófono.

INSTAGRAM: @nellysimonfdz

18.- ¿Cuál y cuándo obtuvo su primer certificado para enseñar una disciplina deportiva?

Pese a dedicarse a contar historias para los medios de comunicación, Nelly dejó de seguir capacitándose, por lo que en el año 2006 recibió su certificado como entrenadora personal por parte de la Universidad Sport City.

INSTAGRAM: @nellysimonfdz

17.- ¿En cuáles medios de comunicación colaboró durante su trayectoria tras los micrófonos?

Su trayectoria en el periodismo lo desarrolló en Canal 11, Radio Monitor, TV Azteca y desde 2006 colaboró en ESPN, iniciando como coordinadora de invitados y entrevistas especiales, hasta convertirse en una conductora estelar del canal.

INSTAGRAM: @nellysimonfdz

16.- ¿Cuál título presume Nelly Simón en el futbol mexicano?

La actual directora deportiva de Chivas Femenil consiguió el certificado de entrenadora en el ENDIT, programa de formación de directores técnicos que imparte la Federación Mexicana de Futbol.

INSTAGRAM: @nellysimonfdz

15.- ¿Ha dirigido a algún equipo?

Tras conseguir su título, tuvo una experiencia en los banquillos con el equipo femenil de la Universidad Intercontinental.

INSTAGRAM: @nellysimonfdz

14.- ¿Cuál ha sido uno de los momentos más complicados de su vida?

El 19 de septiembre del 2017, la entonces periodista perdió su departamento debido al terremoto que se presentó en México, viviendo uno de los momentos más complicados de su vida.

IMAGO 7

13.- ¿Cuál fue su primer aporte al futbol femenil mexicano?

Tras la creación de la Liga Femenil, Simón impartió un Taller de Atención a Medios de Comunicación en diversas instituciones, teniendo acercamiento con las jugadoras que paulatinamente la fueron relacionando ampliamente con el balompié nacional.

IMAGO 7

12.-¿Cuándo fue anunciada en Chivas Femenil?

El 10 de mayo del 2019, el Club Deportivo Guadalajara anunció la incorporación de Nelly Simón como gerente deportiva del futbol femenil, puesto que posteriormente cambió a Directora Deportiva.

IMAGO 7

11.-¿Cuál ha sido el principal sacrificio de Nelly Simón para llegar a la directiva de Chivas?

Nelly ha manifestado en múltiples espacios que el sacrificio más grande que ha tenido que realizar para seguir sus sueños en el Rebaño fue abandonar la Ciudad de México, ya que con ello tuvo que dejar a sus hijos, quienes están culminando sus estudios superiores en la capital del país.

INSTAGRAM: @nellysimonfdz

10.- ¿Quiénes decidieron que llegara a Chivas?

Tras el título de Liga en el Apertura 2017, el Guadalajara registró malos resultados en el balompié femenil, por lo que Amaury Vergara, quien fungía como vicepresidente del club y José Luis Higuera, que era el director general, determinaron a incorporación de la periodista.

IMAGO 7

9.- ¿Cuál promesa hizo en su presentación que ya cumplió Nelly Simón?

Durante su primera aparición ante los medios de comunicación, Simón hizo una promesa que ya cumplió: “Es uno de los objetivos, pelear con los equipos más fuertes, porque Chivas lo va a ser. Una obligación estar en Liguilla sí o sí”.

8.- ¿Por qué se desató la polémica por su llegada a Chivas?

Tras anunciarse la llegada de Nelly Simón al Guadalajara, se desató una polémica en redes sociales debido a que se viralizaron unas fotos de ella portando la playera del América, situación que no agradó en el Rebaño.

INSTAGRAM: @nellysimonfdz

7.- ¿Cuál fue el primer mérito que tuvo al frente del Rebaño?

El 23 de junio de 2020, Nelly Simón en compañía de Amaury Vergara, anunciaron la primera exportación de Rubí Soto rumbo al futbol español con el Villarreal, convirtiéndose en la primera salida del Rebaño rumbo a Europa.

6.- ¿Qué hizo Nelly Simón en Chivas antes que cualquier otro club de la Liga Mx?

Amaury Vergara ha apoyado al proyecto, por lo que Nelly Simón propuso el generar divisiones inferiores, por lo que el Guadalajara fue el primer equipo en tener representativos Sub 13, Sub 15 y Sub 17, incluso antes de que la misma Liga lo exigiera.

IMAGO 7

5.- ¿Cuáles han sido los mejores refuerzos de Nelly Simón en Chivas Femenil?

Pese a que en Chivas se está trabajando fuerte para generar talento desde sus fuerzas básicas, Nelly Simón ha apostado por apuntalar al plantel con algunas incorporaciones en donde sobresalen Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo, Casandra Montero, entre otras.

IMAGO 7

4.- ¿Cuáles son los títulos que ha conseguido con Chivas?

Desde la llegada de Simón, el Guadalajara pasó a ser un equipo más a ser un referente, por lo que ya lo demostró con un título de Liga Mx en el Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas del año futbolístico 2021-2022.

JAM MEDIA

3.- ¿Cuál es la otra profesión que ejerce actualmente Simón?

Además de fungir como directora deportiva de Chivas, Nelly también es conferencista, en donde comparte sus experiencias en el mundo del deporte para impulsar a las personas, principalmente mujeres, a alcanzar sus sueños.

IMAGO 7

2.- ¿Cuál personaje famoso del mundo le sirve de inspiración a Nelly?

Nelly Simón es una persona que le encanta estudiar y aprender de los mejores, por lo que toma inspiración de un personaje respetado en el futbol como lo es Marcelo Bielsa, en donde inclusive ha adoptado una de sus frases: “Imaginar lo que va a suceder siempre tiene mucho riesgo”.

GETTY IMAGES

1.- ¿Por qué encaró Simón a los jugadores de Chivas Varonil?

La directiva del conjunto femenil acudió junto a Amaury Vergara al vestidor después de un descalabro sufrido contra FC Juárez en el Guard1anes 2021, en donde les recriminó la falta de actitud: “deberían aprender de las mujeres que ganan mucho menos y tiene más actitud que ustedes en el campo y si ustedes no ganan no ganamos dinero”, según reveló Marco Cancino.

IMAGO 7

